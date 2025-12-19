  • Články
Rubio: Tvrdenia, že sa USA usilujú niečo Ukrajine vnucovať, sú smiešne

Spojené štáty nebudú nútiť Ukrajinu, aby prijala mierovú dohodu s Ruskom, vyhlásil v piatok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

V súčasnosti to podľa neho nevyzerá, že by sa jedna zo strán chcela vzdať, a nakoniec bude rozhodnutie na Ukrajine a Rusku. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a stanice Sky News.

Celý tento naratív, že sa usilujeme niečo Ukrajine vnucovať, je smiešny,“ povedal Rubio na tlačovej konferencii na ministerstve zahraničných vecí. „Nemôžeme nútiť Ukrajinu, aby uzavrela dohodu. Nemôžeme nútiť Rusko, aby uzavrelo dohodu. Sami musia chcieť uzavrieť dohodu,“ konštatoval.

Šéf americkej diplomacie tvrdí, že USA venovali veľa času snahám o ukončenie vojny na Ukrajine. K uzavretiu mierovej dohody podľa neho nedôjde, pokiaľ sa Ukrajina aj Rusko nedokážu dohodnúť na podmienkach, čo znemožňuje, aby USA niekoho donútili k dohode. Namiesto toho sa Spojené štáty snažia zistiť, či môžu obidve strany „jemne nasmerovať k spoločnému riešeniu“. Obe strany musia budú musieť urobiť ústupky, ak má dôjsť k dohode, konštatoval.

V Miami bude v piatok znova rokovať ukrajinská a americká delegácia, ku ktorým sa pripoja aj zástupcovia európskych štátov. Americká delegácia má cez víkend v pláne rokovania aj s ruskou stranou. Rubio na tlačovej konferencii na rezorte diplomacie povedal, že sa v sobotu možno pripojí k rokovaniam s ruskou delegáciou.

Zdroj: Info.sk, TASR
