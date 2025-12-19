  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 19.12.2025Meniny má Judita
Bratislava

Tragédia na sídlisku: Chlapec zomrel po páde z okna paneláku

  • DNES - 19:48
  • Praha
Tragédia na sídlisku: Chlapec zomrel po páde z okna paneláku

Neplnoletý chlapec utrpel pri páde z výšky zranenia, ktorým podľahol.

Všetky záchranné zložky zasahovali v piatok na Doubravickej ulici v Prahe, kde maloletý chlapec vypadol z okna paneláku. Informoval o tom portál novinky.cz, ktorému to potvrdili hovorkyňa záchranárov Jana Poštová aj hovorca polície Jan Rybanský.

„Podľa informácií polície dieťa vypadlo zo siedmeho poschodia obytného domu. Podľa Poštovej išlo o zhruba desaťročného chlapca,“ uviedol portál.

Okolnosti vyšetruje polícia

Na mieste zasahovalo niekoľko posádok zdravotnej pomoci. Aj napriek snahe záchranárov sa však život dieťaťa nepodarilo zachrániť.

„Okolnosti tragédie preverujú pražskí policajti,“ dodali Novinky.

Zdroj: Info.sk, novinky.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj upozornil partnerov na presun ruských rakiet Orešnik do Bieloruska

Zelenskyj upozornil partnerov na presun ruských rakiet Orešnik do Bieloruska

DNES - 19:52Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok na sociálnej sieti X oznámil, že nasadenie ruských rakiet stredného doletu Orešnik do Bieloruska sa blíži ku koncu.

Vdova po Kirkovi podporila kandidatúru J. D. Vancea v prezidentských voľbách

Vdova po Kirkovi podporila kandidatúru J. D. Vancea v prezidentských voľbách

DNES - 19:21Zahraničné

Samotný Vance zatiaľ oficiálne nepotvrdil, či bude kandidovať v prezidentských voľbách roku 2028.

Trumpova vláda sa odvolala proti rozhodnutiu súdu o financovaní Harvardu

Trumpova vláda sa odvolala proti rozhodnutiu súdu o financovaní Harvardu

DNES - 18:33Zahraničné

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa odvolala proti súdnemu rozhodnutiu, ktoré z veľkej časti obnovilo financovanie Harvardovej univerzity zo štátnych zdrojov.

Poľský premiér Tusk sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským

Poľský premiér Tusk sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským

DNES - 16:51Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk v piatok krátko po svojom návrate z Bruselu prijal na Úrade vlády vo Varšave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Vosveteit.sk
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lodeToto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciáchCellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
ESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktikuESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktiku
Ľudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planétyĽudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planéty
Vieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trikVieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trik
Facebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanieFacebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanie
Európa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konfliktEurópa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konflikt
Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetomNová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP