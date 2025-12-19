Tragédia na sídlisku: Chlapec zomrel po páde z okna paneláku
- DNES - 19:48
- Praha
Neplnoletý chlapec utrpel pri páde z výšky zranenia, ktorým podľahol.
Všetky záchranné zložky zasahovali v piatok na Doubravickej ulici v Prahe, kde maloletý chlapec vypadol z okna paneláku. Informoval o tom portál novinky.cz, ktorému to potvrdili hovorkyňa záchranárov Jana Poštová aj hovorca polície Jan Rybanský.
„Podľa informácií polície dieťa vypadlo zo siedmeho poschodia obytného domu. Podľa Poštovej išlo o zhruba desaťročného chlapca,“ uviedol portál.
Okolnosti vyšetruje polícia
Na mieste zasahovalo niekoľko posádok zdravotnej pomoci. Aj napriek snahe záchranárov sa však život dieťaťa nepodarilo zachrániť.
„Okolnosti tragédie preverujú pražskí policajti,“ dodali Novinky.
