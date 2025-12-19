Trumpova vláda sa odvolala proti rozhodnutiu súdu o financovaní Harvardu
- DNES - 18:33
- New York
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa odvolala proti súdnemu rozhodnutiu, ktoré z veľkej časti obnovilo financovanie Harvardovej univerzity zo štátnych zdrojov.
Vláda ho obmedzila pre údajné tolerovanie antisemitizmu a prechovávanie liberálnych zaujatostí na prestížnej škole. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Harvard je v popredí Trumpovej kampane proti americkým univerzitám, pretože ignoroval výzvy vlády podriadiť sa dohľadu nad svojimi učebnými osnovami, personálnym obsadením, náborom študentov a „rozmanitosťou názorov“.
Trump a jeho administratíva sa preto rozhodli zmraziť viac ako dve miliardy dolárov pre financovanie výskumných grantov. Rozhodnutie zabrzdilo výskum a inovácie na Harvardovej univerzite vrátane oblastí high-tech, ktoré zachraňujú životy.
V septembri federálna sudkyňa v Bostone Allison Burroughsová rozhodla, že postup vlády bol z veľkej časti nezákonný, a nariadila obnovenie toku finančných prostriedkov. Právnici vlády sa v krátkom súdnom podaní vo štvrtok večer obrátili s odvolaním na súd vyššej inštancie. Dátum pojednávania o odvolaní nie je stanovený.
Trumpova administratíva sa už predtým snažila odstrániť Harvard z elektronického imigračného registra študentov a nariadila veľvyslanectvám USA po celom svete, aby zamietli víza študentom zo zahraničia, ktorí chcú uspieť na tejto univerzite so sídlom v štáte Massachusetts.
Poľský premiér Tusk sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským
Poľský premiér Donald Tusk v piatok krátko po svojom návrate z Bruselu prijal na Úrade vlády vo Varšave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Lavrov kritizoval plán Západu na nasadenie mierových síl na Ukrajinu ako „drzý“
Ruský minister Sergej Lavrov v piatok kritizoval návrh na vytvorenie mnohonárodných síl na dohliadanie na akúkoľvek potenciálnu mierovú dohodu na Ukrajine a označil ho za hrozbu pre Rusko.
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine, lebo „my sme vojnu nezačali“
Podľa Putina sa bez volieb ukrajinská vláda nemôže stať legitímnou.
OSN vyhlásila koniec hladomoru v Gaze
Organizácia Spojených národov vyhlásila v piatok koniec hladomoru v Pásme Gazy, ktorý tam vyhlásila v auguste tohto roka.