Poľský premiér Tusk sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským
- DNES - 16:51
- Varšava
Poľský premiér Donald Tusk v piatok krátko po svojom návrate z Bruselu prijal na Úrade vlády vo Varšave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Pred médiami Tusk vyhlásil, že po poskytnutí pôžičky 90 miliárd eur a zmrazení ruských aktív je pozícia Ukrajiny voči Rusku oveľa lepšia, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Máte silnejšie karty. Viem, že nehráte karty, ako ste raz povedali. Pamätáte sa na to. Ale s nami máte určite silnejšie karty,“ povedal Tusk a vyjadril svoju spokojnosť so závermi summitu EÚ. „Splnili sme to, čo sme sľúbili,“ dodal, aj keď uznal, že sa dalo dosiahnuť aj viac.
Podľa Zelenského sa Rusko snažilo rozhodnutie európskych lídrov o pôžičke pre Ukrajinu oddialiť, čo sa mu nepodarilo. „Myslím si, že Európa ukázala vodcovstvo, a to je veľmi dôležitý a pevný postoj. Ďakujem, že ste nás podporili,“ povedal Zelenskyj.
Líder Ukrajiny dodal, že nezávislosť oboch krajín je kľúčová a že Rusko sa obáva silného poľsko-ukrajinského spojenectva. „Musíme voči sebe prejaviť maximálne pochopenie a trpezlivosť,“ doplnil Tusk.
Lavrov kritizoval plán Západu na nasadenie mierových síl na Ukrajinu ako „drzý“
Ruský minister Sergej Lavrov v piatok kritizoval návrh na vytvorenie mnohonárodných síl na dohliadanie na akúkoľvek potenciálnu mierovú dohodu na Ukrajine a označil ho za hrozbu pre Rusko.
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine, lebo „my sme vojnu nezačali“
Podľa Putina sa bez volieb ukrajinská vláda nemôže stať legitímnou.
OSN vyhlásila koniec hladomoru v Gaze
Organizácia Spojených národov vyhlásila v piatok koniec hladomoru v Pásme Gazy, ktorý tam vyhlásila v auguste tohto roka.
Pavel: Bolo by správne, ak by sa aj Česko zaručilo za osud Európy
Český prezident Petr Pavel ocenil, že krajiny EÚ našli na summite v Bruseli zhodu na finančnej pomoci Ukrajine.