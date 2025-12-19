  • Články
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine, lebo „my sme vojnu nezačali“

  • DNES - 15:42
  • Moskva
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine, lebo „my sme vojnu nezačali“

Podľa Putina sa bez volieb ukrajinská vláda nemôže stať legitímnou.

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že Rusko je pripravené zvážiť zaistenie bezpečnosti, ak sa na Ukrajine budú konať voľby - napríklad tým, že by sa v deň volieb zdržalo útokov v ukrajinskom tyle. Zopakoval, že bez volieb sa ukrajinská vláda nemôže stať legitímnou. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Ruský vodca zároveň zdôraznil potrebu vyriešiť problém miliónov ukrajinských občanov s právom voliť, ktorí majú trvalý pobyt v Ruskej federácii.

Ak sa voľby uskutočnia, máme právo požadovať, aby tí, ktorí ich organizujú, udelili Ukrajincom, ktorí v súčasnosti žijú v Rusku, právo voliť v Ruskej federácii,“ poznamenal Putin. Poukázal pritom na fakt, že na ruskom území hraničiacom s Ukrajinou sa prezidentské i komunálne voľby konali aj napriek vojne.

Pre ilustráciu opísal incident v Ruskom okupovanej Doneckej ľudovej republike, keď sa pod paľbu dostali ľudia čakajúci v rade pred volebnou miestnosťou. Podľa Putina sa ľudia schovali do pivníc a keď „ostreľovanie prestalo, vyšli von, opäť sa postavili do radu a hlasovali“. Dodal tiež, že Rusko nepožadovalo, aby niekto zaistil bezpečnosť tohto hlasovania.

Putin naznačil, že ak sú pohnútky ukrajinskej strany vo veci volieb poctivé, mohla by postupovať ako Rusko. „Ak chcú voľby využiť výlučne na zastavenie ofenzívy ruskej armády, potom je to nesprávna voľba,“ dodal prezident.

Uviedol tiež, že ukrajinská vláda sa musí konečne stať legitímnou. „A bez volieb je to nemožné,“ doplnil Putin.

Tieto Putinove výroky zazneli v rámci tradičnej výročnej tlačovej konferencie a maratónu odpovedí na otázky občanov. Tento telemost trval tento rok štyri a pol hodiny, pričom Putin odpovedal na otázky 42 novinárov vrátane niekoľkých zahraničných a asi 30 otázok od občanov z rôznych regiónov.

Od novinára americkej televízie NBC dostal otázku, či by sa považoval za zodpovedného za smrť Ukrajincov a Rusov, ak by odmietol mierovú dohodu o Ukrajine. „Nepovažujeme sa za zodpovedných za úmrtia, pretože my sme vojnu nezačali,“ vyhlásil Putin.

Podľa jeho slov sa vojnový konflikt z pohľadu Moskvy začal po udalostiach na Ukrajine v roku 2014. Putin ich označil za „protiústavný ozbrojený prevrat“ a uviedol, že následne „predáci kyjevského režimu začali bojové operácie proti vlastným občanom na juhovýchode krajiny“.

Zdroj: Info.sk, TASR
