OSN vyhlásila koniec hladomoru v Gaze
- DNES - 15:39
- Rím
Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila v piatok koniec hladomoru v Pásme Gazy, ktorý tam vyhlásila v auguste tohto roka.
Zdôraznila však, že potravinová situácia na palestínskom území zostáva aj naďalej kritická. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Žiadna oblasť nie je klasifikovaná ako postihnutá hladomorom,“ uviedla Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov. Varovala zároveň, že situácia zostáva kritická v celom Pásme Gazy.
„Po prímerí... najnovšia analýza IPC poukazuje na výrazné zlepšenie v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy v porovnaní s analýzou z augusta 2025, ktorá zistila hladomor,“ uvádza sa v správe. Predpokladá sa však, že približne 1,6 milióna ľudí bude v období do 15. apríla čeliť „krízovej“ úrovni potravinovej neistoty.
V Pásme Gazy je od 10. októbra v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré pomohli sprostredkovať USA. Dohoda však zostáva krehká, keďže Izrael a Hamas sa takmer denne obviňujú z porušovania jej podmienok.
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine, lebo „my sme vojnu nezačali“
Podľa Putina sa bez volieb ukrajinská vláda nemôže stať legitímnou.
Pavel: Bolo by správne, ak by sa aj Česko zaručilo za osud Európy
Český prezident Petr Pavel ocenil, že krajiny EÚ našli na summite v Bruseli zhodu na finančnej pomoci Ukrajine.
Nawrocki: Rusko predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu
Rusko je neoimperialistickou krajinou, ktorá predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu, uviedol v piatok vo Varšave poľský prezident Karol Nawrocki po stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.
Fico: Slovensko odmietla závery o Ukrajine, aby ju nikto nespájal s vojenskou pôžičkou
Slovensko prvýkrát odmietlo podporiť závery Európskej rady o Ukrajine. Dôvodom je, aby Bratislavu nikto nespájal s tým, že bude súčasťou akejkoľvek „vojenskej“ pôžičky Európskej únie pre Kyjev.