  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 19.12.2025Meniny má Judita
Bratislava

OSN vyhlásila koniec hladomoru v Gaze

  • DNES - 15:39
  • Rím
OSN vyhlásila koniec hladomoru v Gaze

Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila v piatok koniec hladomoru v Pásme Gazy, ktorý tam vyhlásila v auguste tohto roka.

Zdôraznila však, že potravinová situácia na palestínskom území zostáva aj naďalej kritická. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Žiadna oblasť nie je klasifikovaná ako postihnutá hladomorom,“ uviedla Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov. Varovala zároveň, že situácia zostáva kritická v celom Pásme Gazy.

Po prímerí... najnovšia analýza IPC poukazuje na výrazné zlepšenie v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy v porovnaní s analýzou z augusta 2025, ktorá zistila hladomor,“ uvádza sa v správe. Predpokladá sa však, že približne 1,6 milióna ľudí bude v období do 15. apríla čeliť „krízovej“ úrovni potravinovej neistoty.

V Pásme Gazy je od 10. októbra v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré pomohli sprostredkovať USA. Dohoda však zostáva krehká, keďže Izrael a Hamas sa takmer denne obviňujú z porušovania jej podmienok.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine, lebo „my sme vojnu nezačali“

Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine, lebo „my sme vojnu nezačali“

DNES - 15:42Zahraničné

Podľa Putina sa bez volieb ukrajinská vláda nemôže stať legitímnou.

Pavel: Bolo by správne, ak by sa aj Česko zaručilo za osud Európy

Pavel: Bolo by správne, ak by sa aj Česko zaručilo za osud Európy

DNES - 15:06Zahraničné

Český prezident Petr Pavel ocenil, že krajiny EÚ našli na summite v Bruseli zhodu na finančnej pomoci Ukrajine.

Nawrocki: Rusko predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu

Nawrocki: Rusko predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu

DNES - 13:57Zahraničné

Rusko je neoimperialistickou krajinou, ktorá predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu, uviedol v piatok vo Varšave poľský prezident Karol Nawrocki po stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.

Fico: Slovensko odmietla závery o Ukrajine, aby ju nikto nespájal s vojenskou pôžičkou

Fico: Slovensko odmietla závery o Ukrajine, aby ju nikto nespájal s vojenskou pôžičkou

DNES - 12:31Zahraničné

Slovensko prvýkrát odmietlo podporiť závery Európskej rady o Ukrajine. Dôvodom je, aby Bratislavu nikto nespájal s tým, že bude súčasťou akejkoľvek „vojenskej“ pôžičky Európskej únie pre Kyjev.

Vosveteit.sk
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciáchCellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
ESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktikuESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktiku
Ľudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planétyĽudia si okolo Zeme vytvorili vlastnú vesmírnu bariéru. Nechcene sme zmenili vesmír okolo planéty
Vieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trikVieš, prečo ti cez WhatsApp volajú neznáme čísla? Nie je to náhoda, neznáme čísla skrývajú nebezpečný trik
Facebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanieFacebook a Instagram mali vedome zarábať na podvodných reklamách, ktoré sa zobrazovali používateľom, tvrdí vyšetrovanie
Európa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konfliktEurópa môže zostať bez obrany. Rusko má náskok v hypersonických raketách, ktorý môže rozhodnúť konflikt
Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetomNová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s WindowsomTvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňochWhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP