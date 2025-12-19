Gašpar: Zákon na zmenu ÚOO na nový úrad považujem za prioritu
Zákon, ktorým sa mal Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) pretransformovať na nový úrad, považuje podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) za prioritu.
Pripustil, že by bolo v poriadku, ak by sa o zákone rokovalo v štandardnom legislatívnom procese namiesto zrýchleného režimu. Išlo podľa neho o politickú dohodu, aby rokovanie o úrade dostalo prednosť napríklad pred opozičnými návrhmi na odvolanie ministrov. Gašpar v rozhovore pre TASR uznal, že niektoré návrhy na rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní prichádzajú od vlády na poslednú chvíľu.
„Z môjho pohľadu je to skutočne dôležitá vec, pretože dva roky sa minister snažil komunikovať s tou zložkou, konkrétne s prokuratúrou, ktorá ľudí berie do ochrany. Sčasti podľa mňa komunikoval aj s úradom. Od úradu som neočakával to, že má alebo nemá niekoho vyradiť z ochrany. Nie sú na to kompetentní, tam je dôležitejšia prokuratúra, ktorá posudzuje vzatie do ochrany a keď prišla požiadavka, aby posúdili, či má ochrana trvať a či bola urobená v dobrej viere, odpovedala generálna prokuratúra ministerstvu vnútra, že oni tú kompetenciu nemajú. Takže to, že bolo nutné meniť zákon, bolo jasné,“ povedal Gašpar pre TASR. Otázkou už podľa neho bolo len to, či a kedy sa zákon predloží.
Koalícia bola podľa Gašpara pripravená prerokovať v decembri v NR SR všetky opozičné návrhy na odvolanie ministrov. „Nebyť obštrukcie, ktorú urobila opozícia kvôli Úradu na ochranu oznamovateľov, asi by sa to aj bolo stalo,“ dodal s tým, že mnohé dôvody na odvolanie ministrov neexistujú alebo sa nepotvrdili.
Gašpar pripustil, že bolo potrebné sa zamyslieť nad dôvodmi pre skrátené legislatívne konanie pri transformácii ÚOO. „Áno, môžem povedať, že nie sme celkom spokojní s tým, ako vláda predkladá niektoré zákony na rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní niekedy na poslednú chvíľu, ale niektoré veci sú odôvodniteľné, niektoré už možno menej,“ skonštatoval. Verí, že už v druhom polčase vládnutia dôjde k tomu, že bude návrhov na skrátené konanie menej. „Aj my to vnímame v parlamente, že je toho trochu veľa,“ zdôraznil.
Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválila v decembri NR SR napriek vetu prezidenta SR Petra Pellegriniho. Ústavný súd SR v stredu (17. 12.) pozastavil účinnosť zákona. Návrh skupiny opozičných poslancov prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom EÚ, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní.
Voľby by v decembri vyhralo PS, do parlamentu by sa dostali aj Demokrati
Voľby do Národnej rady SR by v decembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,6 percenta hlasov.
Muž s nožom v ruke prepadol lekáreň
Polícia vyšetruje prípad ako zločin lúpeže.
Zmeny v Trestnom poriadku môžu sťažiť prácu polície, pripustila Jana Maškarová
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová pripustila, že zmeny Trestného poriadku týkajúce sa výpovedí spolupracujúcich obvinených môžu sťažiť prácu polície.
M. Šutaj Eštok: MV získa do svojej správy dve ubytovne, využije ich polícia
Ministerstvo vnútra (MV) SR získa do svojej správy v krátkej dobe dve ubytovne.