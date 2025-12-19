Hargaš: Drucker podpisuje dotácie za vyše 74 miliónov eur bez výsledkov auditu
- DNES - 15:12
- Bratislava
Podľa poslanca za PS Jána Hargaša ide o mimoriadne škandalózny postup.
Poverený vicepremiér pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD) začal zverejňovať dotačné zmluvy z tzv. Kmecovej výzvy, hoci interný audit celého procesu sa ešte neskončil. Podľa poslanca Národnej rady SR za PS Jána Hargaša ide o mimoriadne škandalózny postup.
„Viac ako dva týždne si na to pripravovali pôdu a teraz potichu podpisujú zmluvy a zverejňujú ich v Centrálnom registri zmlúv. Tomáš Drucker už podpísal 24 projektov v celkovej hodnote viac ako 74 miliónov eur bez toho, aby verejnosť poznala výsledky auditu, ktorý mal preveriť podozrivý proces prideľovania dotácií,“ uviedol Hargaš.
Podľa PS ide o jasný signál, že vláda začala rozdávať predčasné vianočné darčeky vybraným firmám. „To absolútne minimum, čo mali urobiť, bolo zverejniť výsledky auditu a až následne konať. Namiesto toho sa tvária, že je všetko v poriadku. Nie je,“ zdôraznil poslanec.
Celý proces bol podľa neho od začiatku plný vážnych pochybností. „Bolo tam podozrivé losovanie hodnotiteľov, nesúlad v tom, kto reálne projekty hodnotil. A dnes sa máme tváriť, že všetko je v poriadku len preto, že z výzvy vypadli tri firmy? Najprv mali presvedčiť verejnosť, že proces bol férový, a až potom podpisovať zmluvy,“ podotkol Hargaš.
Za mimoriadne závažné považuje aj to, že Drucker podpísal zmluvy s firmami, ktoré nemajú výskum a vývoj ani len v predmete podnikania, a to v celkovej hodnote viac ako 10 miliónov eur. Ide o dotácie pre spoločnosti Acrea (946.792 eur), Pekáreň Gros (560.000 eur), Rückschloss (4.386.400 eur) a Kraftec (4.688.550,40 eur).
Predošlý podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) podal v polovici novembra demisiu po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií.
Talianska premiérka požiadala o odloženie podpisu dohody s Mercosur
K podpisu dohody zrejme dôjde v januári 2026.
Fico na samite EÚ upozornil na rozpočtové priority Slovenska
Slovensko má pri rokovaniach o viacročnom finančnom rámci EÚ svoje priority, a to peniaze pre slovenských poľnohospodárov a na odstraňovanie regionálnych rozdielov, tvrdí slovenský premiér.
Danko: Autá so spaľovacími motormi budú musieť byť po roku 2035 upravené
Autá so spaľovacím motorom sa po roku 2035 prestanú vyrábať, budú musieť byť špeciálne upravené tie verzie, ktoré pôjdu do predaja.
Gajdoš: Európski farmári protestujú v Bruseli, lebo nevidia žiadne zmeny
Poľnohospodári masovo zavítali do Bruselu, aby ukázali, že skutočne je potrebná zmena na európskej úrovni, tvrdí Andrej Gajdoš.