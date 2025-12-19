  • Články
Hargaš: Drucker podpisuje dotácie za vyše 74 miliónov eur bez výsledkov auditu

  • DNES - 15:12
  • Bratislava
Podľa poslanca za PS Jána Hargaša ide o mimoriadne škandalózny postup.

Poverený vicepremiér pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD) začal zverejňovať dotačné zmluvy z tzv. Kmecovej výzvy, hoci interný audit celého procesu sa ešte neskončil. Podľa poslanca Národnej rady SR za PS Jána Hargaša ide o mimoriadne škandalózny postup.

Viac ako dva týždne si na to pripravovali pôdu a teraz potichu podpisujú zmluvy a zverejňujú ich v Centrálnom registri zmlúv. Tomáš Drucker už podpísal 24 projektov v celkovej hodnote viac ako 74 miliónov eur bez toho, aby verejnosť poznala výsledky auditu, ktorý mal preveriť podozrivý proces prideľovania dotácií,“ uviedol Hargaš.

Podľa PS ide o jasný signál, že vláda začala rozdávať predčasné vianočné darčeky vybraným firmám. „To absolútne minimum, čo mali urobiť, bolo zverejniť výsledky auditu a až následne konať. Namiesto toho sa tvária, že je všetko v poriadku. Nie je,“ zdôraznil poslanec.

Celý proces bol podľa neho od začiatku plný vážnych pochybností. „Bolo tam podozrivé losovanie hodnotiteľov, nesúlad v tom, kto reálne projekty hodnotil. A dnes sa máme tváriť, že všetko je v poriadku len preto, že z výzvy vypadli tri firmy? Najprv mali presvedčiť verejnosť, že proces bol férový, a až potom podpisovať zmluvy,“ podotkol Hargaš.

Za mimoriadne závažné považuje aj to, že Drucker podpísal zmluvy s firmami, ktoré nemajú výskum a vývoj ani len v predmete podnikania, a to v celkovej hodnote viac ako 10 miliónov eur. Ide o dotácie pre spoločnosti Acrea (946.792 eur), Pekáreň Gros (560.000 eur), Rückschloss (4.386.400 eur) a Kraftec (4.688.550,40 eur).

Predošlý podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) podal v polovici novembra demisiu po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií.

Zdroj: Info.sk, TASR
