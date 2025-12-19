  • Články
Piatok, 19.12.2025Meniny má Judita
Bratislava

Voľby by v decembri vyhralo PS, do parlamentu by sa dostali aj Demokrati

  • DNES - 15:08
  • Bratislava
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,6 percenta hlasov.

Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17 percent voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 9,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (8,9 percenta), SaS (7,4 percenta), hnutie Republika (7 percent), KDH (6,6 percenta), hranicu zvoliteľnosti by prekročili i Demokrati (5,4 percenta).

Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,7 percenta), Maďarská aliancia (3,9 percenta), Právo na pravdu (2,5 percenta) ani Sme rodina (2,2 percenta). Pred bránami parlamentu by ostala tiež Strana vidieka (0,5 percenta), KSS (0,3 percenta) a Srdce vlastenci a dôchodcovia a ĽSNS (obe po 0,2 percenta).

Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 41 kresiel, Smer-SD 30 a Hlas-SD 17 kresiel. So 16 poslancami by v NR SR bolo Hnutie Slovensko, SaS by získala 13 mandátov a hnutie Republika a KDH by obsadili po 12 kresiel. Demokratov by v parlamente zastupovali deviati poslanci.

Prieskum sa realizoval od 9. do 16. decembra na vzorke 1000 respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP