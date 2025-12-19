Voľby by v decembri vyhralo PS, do parlamentu by sa dostali aj Demokrati
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,6 percenta hlasov.
Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 17 percent voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 9,6 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (8,9 percenta), SaS (7,4 percenta), hnutie Republika (7 percent), KDH (6,6 percenta), hranicu zvoliteľnosti by prekročili i Demokrati (5,4 percenta).
Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,7 percenta), Maďarská aliancia (3,9 percenta), Právo na pravdu (2,5 percenta) ani Sme rodina (2,2 percenta). Pred bránami parlamentu by ostala tiež Strana vidieka (0,5 percenta), KSS (0,3 percenta) a Srdce vlastenci a dôchodcovia a ĽSNS (obe po 0,2 percenta).
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 41 kresiel, Smer-SD 30 a Hlas-SD 17 kresiel. So 16 poslancami by v NR SR bolo Hnutie Slovensko, SaS by získala 13 mandátov a hnutie Republika a KDH by obsadili po 12 kresiel. Demokratov by v parlamente zastupovali deviati poslanci.
Prieskum sa realizoval od 9. do 16. decembra na vzorke 1000 respondentov.
Gašpar: Zákon na zmenu ÚOO na nový úrad považujem za prioritu
Zákon, ktorým sa mal Úrad na ochranu oznamovateľov pretransformovať na nový úrad, považuje podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar za prioritu.
Muž s nožom v ruke prepadol lekáreň
Polícia vyšetruje prípad ako zločin lúpeže.
Zmeny v Trestnom poriadku môžu sťažiť prácu polície, pripustila Jana Maškarová
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová pripustila, že zmeny Trestného poriadku týkajúce sa výpovedí spolupracujúcich obvinených môžu sťažiť prácu polície.
M. Šutaj Eštok: MV získa do svojej správy dve ubytovne, využije ich polícia
Ministerstvo vnútra (MV) SR získa do svojej správy v krátkej dobe dve ubytovne.