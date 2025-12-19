Pavel: Bolo by správne, ak by sa aj Česko zaručilo za osud Európy
- DNES - 15:06
- Praha
Český prezident Petr Pavel ocenil, že krajiny EÚ našli na summite v Bruseli zhodu na finančnej pomoci Ukrajine.
Podľa neho by však bolo správne, aby sa ČR spolu s ostatnými krajinami za osud Európy zaručila. Uviedol to v piatok na sociálnej sieti X v reakcii na to, že ČR si spolu so SR a Maďarskom vyrokovali, že za pôžičku pre Ukrajinu nebudú musieť ručiť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je mimoriadne dôležité, že Európska rada našla zhodu na finančnej pomoci Ukrajine. Ruská agresívna vojna krajinu veľmi vyčerpáva. Naša pomoc je pre prežitie Ukrajiny zásadná,“ uviedol český prezident. Okrem toho je podľa neho dôležitá aj pre bezpečnosť Európy aj Česka. „Považoval by som preto za správne, aby sme spolu s ostatnými Európanmi ukázali, že dokážeme prevziať svoj diel zodpovednosti a zaručiť sa za osud nášho kontinentu," napísal Pavel.
Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Ukrajine Únia poskytne bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd na roky 2026 až 2027, a to zo spoločného dlhu, a nie prostredníctvom tzv. reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív. Ručiť za ňu budú všetky členské štáty okrem Česka, Slovenska a Maďarska, ktoré si vyrokovali výnimku.
Za tento postoj Babiša kritizovala česká opozícia na čele s bývalým premiérom Petrom Fialom, podľa ktorého ČR v tomto „novom kurze zahraničnej politiky“ stratí dôstojnosť, rešpekt aj peniaze. Podotkol, že Babiš sa týmto krokom stavia vedľa slovenského premiéra Roberta Fica a predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána. S tým však Babiš nesúhlasí. Na brífingu v noci zdôraznil, že jeho postoj je od pozície Orbána a Fica odlišný.
„Česká republika má inú pozíciu než Maďarsko a Slovensko. Tieto dve krajiny de facto odmietli závery Rady, ako boli navrhnuté. My sme ich odsúhlasili, ale s podmienkou, že neručíme za tie úvery,“ povedal. Nový český premiér vysvetlil, že dôvodom na odmietnutie záruk je snaha ochrániť domáce financie, čo už avizoval pred odletom do Bruselu.
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine, lebo „my sme vojnu nezačali“
Podľa Putina sa bez volieb ukrajinská vláda nemôže stať legitímnou.
OSN vyhlásila koniec hladomoru v Gaze
Organizácia Spojených národov vyhlásila v piatok koniec hladomoru v Pásme Gazy, ktorý tam vyhlásila v auguste tohto roka.
Nawrocki: Rusko predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu
Rusko je neoimperialistickou krajinou, ktorá predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu, uviedol v piatok vo Varšave poľský prezident Karol Nawrocki po stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.
Fico: Slovensko odmietla závery o Ukrajine, aby ju nikto nespájal s vojenskou pôžičkou
Slovensko prvýkrát odmietlo podporiť závery Európskej rady o Ukrajine. Dôvodom je, aby Bratislavu nikto nespájal s tým, že bude súčasťou akejkoľvek „vojenskej“ pôžičky Európskej únie pre Kyjev.