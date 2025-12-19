  • Články
Bratislava

Muž s nožom v ruke prepadol lekáreň

  Zvolen
Polícia vyšetruje prípad ako zločin lúpeže.

Polícia vo Zvolene zadržala muža, ktorý mal v piatok dopoludnia s nožom v ruke prepadnúť lekáreň. V prípade bolo začaté i trestné stíhanie pre zločin lúpeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Dnes v dopoludňajších hodinách vošiel s nožom v ruke, zahalený kuklou na hlave, do jednej zo zvolenských lekární neznámy muž. Podľa predbežných informácií mal od zamestnancov lekárne požadovať peniaze a lieky. Následne z miesta ušiel bez lupu,“ priblížila Kováčiková s tým, že pri udalosti nedošlo k zraneniam.

Polícii sa podarilo približne do hodiny od oznámenia incidentu muža podozrivého zo spáchania skutku zadržať, v prípade bolo začaté trestné stíhanie pre zločin lúpeže. „V súčasnosti vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti. Informácie k prípadu poskytneme, keď to procesná situácia dovolí,“ doplnila krajská policajná hovorkyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
