Nawrocki: Rusko predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu
- DNES - 13:57
- Varšava
Rusko je neoimperialistickou krajinou, ktorá predstavuje ohrozenie pre Ukrajinu aj Európu, uviedol v piatok vo Varšave poľský prezident Karol Nawrocki po stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.
Podľa Zelenského bez nezávislej Ukrajiny bude Rusko pokračovať v expanzii do Poľska. Na stretnutí sa hlavy štátov rozprávali o vojenskej a diplomatickej podpore, ekonomickej spolupráci aj konfliktných otázkach poľsko-ukrajinskej histórie, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa Nawrockého varovalo Poľsko pred ruskou hrozbou západné štáty už skôr, avšak nestretlo sa s pochopením. „Ruské ohrozenie nezačalo v roku 2022. Pamätáme si slová zosnulého prezidenta Lecha Kaczyňského, ktorý ich vyslovil z obáv o Poľsko a o celý región, a ktoré neboli vypočuté v časti krajín západnej Európy,“ povedal Nawrocki o vyjadrení Kaczyňského, ktorý po ruskom vpáde do Gruzínska varoval, že ďalšia na rade bude Ukrajina a po nej Poľsko.
Nawrocki vyhlásil že Rusko dlhodobo porušuje medzinárodné právo a destabilizuje Európu prostredníctvom vojenských aj hybridných útokov. Poľsko preto podľa neho naďalej podporuje sankcie voči Moskve, využitie zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny a zintenzívnenie diplomatického tlaku.
Zelenskyj poďakoval Poľsku za dlhodobú podporu a vyhlásil, že nezávislosť oboch krajín je dôležitá pre slobodu a stabilitu v Európe. Uviedol, že Ukrajina je pripravená zdieľať svoje skúsenosti v oblasti ochrany proti dronom a rozvíjať spoluprácu s Poľskom v oblasti zbrojárskej výroby. „Je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali, podporovali sa navzájom a koordinovali naše úsilie v obrane Európy, v obrane našich ľudí a našich národov,“ povedal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident zároveň privítal závery summitu lídrov štátov EÚ, podľa ktorých Ukrajina získa pôžičku 90 miliárd eur. „Ak Rusko bude pokračovať vo vojne a práve také signály teraz počúvame, tieto prostriedky použijeme, samozrejme, na obranu. Ak však svet prinúti Rusko zastaviť vojnu, potom tieto prostriedky využijeme výlučne na obnovu krajiny,“ vyjadril sa Zelenskyj
Prezidenti diskutovali aj o energetickej spolupráci vrátane rozšírenia dodávok cez terminál LNG v Svinoústí, ako aj o zapojení poľských firiem do povojnovej obnovy Ukrajiny. Diskutovali tiež o potrebe pokračovať v prácach na exhumáciách obetí Volyňského masakru a o spolupráci poľského a ukrajinského Inštitútu pamäti národa.
