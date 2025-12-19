Zmeny v Trestnom poriadku môžu sťažiť prácu polície, pripustila Jana Maškarová
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová pripustila, že zmeny Trestného poriadku týkajúce sa výpovedí spolupracujúcich obvinených môžu sťažiť prácu polície.
Odpovedala tak na novinársku otázku počas piatkovej tlačovej konferencie. Zmeny s políciou podľa nej zákonodarcovia nekonzultovali.
„Môžem povedať úprimne môj právny názor, že momentálne tak, ako je napísaná skutková podstata, určite,“ odpovedala Maškarová na otázku, či právna úprava sťaží situáciu polície.
Maškarová zdôraznila, že polícia rešpektuje schválené zákony. Myslí si, že ak by bola formulácia v zákone upravená, pomohlo by to.
Parlament schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Po novom by ich výpovede nemuseli byť v niektorých prípadoch pripustené ako dôkaz. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Nesúhlas s úpravou prezentovalo napríklad aj 152 prokurátorov, ktorí sa podpísali pod spoločné stanovisko. Niektoré závažné trestné činy podľa nich nebude možné trestne stíhať.
