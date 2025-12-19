M. Šutaj Eštok: MV získa do svojej správy dve ubytovne, využije ich polícia
Ministerstvo vnútra (MV) SR získa do svojej správy v krátkej dobe dve ubytovne. Využívať ich bude Policajný zbor (PZ).
V roku 2025 získal rezort vnútra tiež 59 bytových jednotiek, 55 z nich v Bratislave. Počas piatkovej tlačovej konferencie to spolu s prezidentkou PZ Janou Maškarovou uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Investičný dlh je podľa neho v ubytovacích zariadeniach polície vysoký.
„Modernizačný dlh je obrovský a tie podmienky nie sú hodné 21. storočia a sú tam mnohé problémy,“ uviedol Šutaj Eštok k ubytovacím zariadeniam pre policajtov.
Maškarová doplnila, že v roku 2025 klesla aj neobsadenosť pracovných miest v polícii. Aktuálne by sa mala pohybovať približne na úrovni 15 percent. Podľa ministra pribudlo v tomto roku približne 760 policajtov.
