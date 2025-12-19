Hlas-SD víta závery samitu EÚ, opozícia hovorí o pokrytectve slovenskej vlády
Koaličný Hlas-SD víta závery samitu Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka sa EÚ zachovala rozumne pri rozhodnutí, že sa aktuálne nevydá cestou použitia zmrazených ruských aktív. Súhlasí tiež s tým, že za ďalšiu približne 90-miliardovú pôžičku Ukrajine bude ručiť zvyšok EÚ, nie Slovensko. Opozícia to označila za pokrytectvo slovenskej vlády a odklon Slovenska ďalej od európskych partnerov.
„Európska únia sa aktuálne nevydá cestou použitia zmrazených ruských aktív. Presne pred týmto pošliapaním práva a jeho nebezpečnými dôsledkami sme v Hlase dlhodobo varovali. Európa sa zachovala rozumne a v súlade s právom. Aj vďaka tomu sa dnes neotvárajú dvere precedensom, ktoré by sa mohli raz obrátiť proti nám všetkým,“ vyhlásil Šutaj Eštok v stanovisku. To, že SR nebude ručiť za pôžičku Ukrajine, považuje šéf Hlasu-SD za jasný dôkaz toho, že Slovensko má v Európe hlas, váhu a rešpekt.
Člen predsedníctva opozičného PS Ivan Korčok reagoval, že EÚ sa zmobilizovala v kritickej situácii, no Slovensko je čierny pasažier. Najdôležitejšia vec, ktorú si podľa neho Ukrajina zo samitu odniesla, je záruka schopnosti naďalej sa brániť voči agresorovi. Finančné garancie pre Ukrajinu odmietli okrem Slovenska aj Maďarsko a Česko. „Musíme však pripomenúť, že český premiér Andrej Babiš si dal záležať, aby sa dištancoval od Roberta Fica a Viktora Orbána a zdôraznil, že Česko má odlišný postoj k Ukrajine a ruskej agresii ako Budapešť a Bratislava,“ skonštatoval Korčok.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa členky parlamentného európskeho výboru Vladimíry Marcinkovej (SaS) opäť ako „poslušný psík“ plní pokyny Kremľa namiesto toho, aby hájil záujmy Európy a najmä, aby hájil záujmy Slovenska. „Znova raz odklonil Slovensko ďalej od našich európskych partnerov, a to tým, že hoci pôžičku pre Ukrajinu schválil napriek svojim silným rečiam na európskom výbore, odmieta za ňu ručiť. Čo pri veľkosti našej krajiny nie je pre Európsku úniu nejaký zásadný problém, ale je to problém pre nás, pre Slovensko, pretože tým znižujeme dôveru, ktorú v nás európski partneri majú,“ skonštatovala.
„Vojna na Ukrajine je o bezpečnosti celej Európy a hlavne Slovenska, pretože Rus sa nikdy nezastaví na hraniciach. V prípade porážky Ukrajiny bude ďalšie na rade Slovensko, aj pre zbabelú zahraničnú kolaborantskú politiku, ktorú vedie Fico,“ reagovala členka európskeho výboru Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí). Tvrdiť, že dodávky zbraní predlžujú vojnu, je podľa nej úplný nezmysel a „pchanie hlavy do piesku“.
Rozhodnutie poskytnúť priamu pôžičku Ukrajine namiesto reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív považuje KDH za riešenie, ktoré neohrozuje dôveryhodnosť EÚ a jej finančného sektora a na druhej strane chráni Ukrajinu pred kolapsom. „Robert Fico sa hrdí vyrokovaním výnimky, ale zabudol spomenúť, že je to z dôvodu rozvrátených verejných financií a katastrofálnej ekonomickej situácie na Slovensku, za ktorú zodpovedá aj jeho vláda,“ uviedlo KDH v stanovisku. Odmietnutie záverov samitu k Ukrajine zo strany Fica vnímajú kresťanskí demokrati ako ohrozenie bezpečnostných záujmov Slovenska. „Hlavne keď vidíme, že sa to dá aj inak. Napríklad Česká republika dostala rovnakú výnimku, ale spôsobom, ktorý nenaštrbuje jednotu EÚ, ktorá je v týchto náročných časoch nesmierne potrebná,“ dodali z KDH.
Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Únia poskytne Ukrajine bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Zo spoločného dlhového programu však bude vyňaté Slovensko, Česká republika a Maďarsko, ktoré si vyjednali výnimku. Ruské aktíva zostávajú podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza zmrazené, kým Rusko nevyplatí Ukrajine kompenzácie.
SAV: Analýzu vakcín zverejnili vo významnom zahraničnom vedeckom časopise
V zahraničnom vedeckom časopise npj Vaccines vyšla publikácia vedcov z SAV a Vedeckého parku Univerzity Komenského venovaná analýze zvyškovej DNA vo vybraných šaržiach mRNA vakcín proti COVID-19.
Trend darovania psov ako vianočných darčekov je na ústupe, tvrdí Sloboda zvierat
Trend darovania psov ako vianočných darčekov je na ústupe. Uviedla Kristína Devínska z občianskeho združenia Sloboda zvierat.
Richard Raši: Ak by sa poslanci správali slušne, ľuďom by etický kódex NR SR nechýbal
Ak by sa poslanci Národnej rady (NR) SR správali tak, ako sa správať majú, ľuďom by etický kódex parlamentu nechýbal.
Obec vyhlásila pátranie: Nezvestný muž môže byť v ohrození zdravia
Nezvestného muža nevideli od utorka 9. decembra.