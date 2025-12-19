SAV: Analýzu vakcín zverejnili vo významnom zahraničnom vedeckom časopise
V zahraničnom vedeckom časopise npj Vaccines vyšla publikácia vedcov z Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) a Vedeckého parku Univerzity Komenského venovaná analýze zvyškovej DNA vo vybraných šaržiach mRNA vakcín proti COVID-19. Informovala vedúca oddelenia pre komunikáciu SAV Katarína Gáliková.
„Vydaním publikácie v tomto vedeckom časopise vedci a vedkyne potvrdili vedeckú hodnotu svojich výsledkov obsiahnutých v správe o kvantitatívnej analýze zvyškovej DNA, ktorá vznikla na základe uznesenia vlády SR,“ uviedla SAV. Dodala, že práca zaujala odborníkov a bolo na ňu vypracovaných päť oponentských posudkov s kladným ohlasom k prezentovaným dátam.
„Veríme, že akceptácia a publikovanie výsledkov v takom špecializovanom a prestížnom vedeckom časopise sú jednak vizitkou kvalitnej zmysluplne odvedenej práce, a taktiež že pomôžu prehĺbiť dôveru vo vedcov a ich prácu,“ hovorí generálna riaditeľka BMC SAV a zároveň korešpondujúca autorka publikácie profesorka Silvia Pastoreková.
Hlas-SD víta závery samitu EÚ, opozícia hovorí o pokrytectve slovenskej vlády
Koaličný Hlas-SD víta závery samitu Európskej únie v Bruseli. Podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka sa EÚ zachovala rozumne pri rozhodnutí, že sa aktuálne nevydá cestou použitia zmrazených ruských aktív.
Trend darovania psov ako vianočných darčekov je na ústupe, tvrdí Sloboda zvierat
Trend darovania psov ako vianočných darčekov je na ústupe. Uviedla Kristína Devínska z občianskeho združenia Sloboda zvierat.
Richard Raši: Ak by sa poslanci správali slušne, ľuďom by etický kódex NR SR nechýbal
Ak by sa poslanci Národnej rady (NR) SR správali tak, ako sa správať majú, ľuďom by etický kódex parlamentu nechýbal.
Obec vyhlásila pátranie: Nezvestný muž môže byť v ohrození zdravia
Nezvestného muža nevideli od utorka 9. decembra.