Piatok, 19.12.2025Meniny má Judita
Bratislava

SAV: Analýzu vakcín zverejnili vo významnom zahraničnom vedeckom časopise

  • DNES - 11:50
  • Bratislava
V zahraničnom vedeckom časopise npj Vaccines vyšla publikácia vedcov z Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) a Vedeckého parku Univerzity Komenského venovaná analýze zvyškovej DNA vo vybraných šaržiach mRNA vakcín proti COVID-19. Informovala vedúca oddelenia pre komunikáciu SAV Katarína Gáliková.

Vydaním publikácie v tomto vedeckom časopise vedci a vedkyne potvrdili vedeckú hodnotu svojich výsledkov obsiahnutých v správe o kvantitatívnej analýze zvyškovej DNA, ktorá vznikla na základe uznesenia vlády SR,“ uviedla SAV. Dodala, že práca zaujala odborníkov a bolo na ňu vypracovaných päť oponentských posudkov s kladným ohlasom k prezentovaným dátam.

Veríme, že akceptácia a publikovanie výsledkov v takom špecializovanom a prestížnom vedeckom časopise sú jednak vizitkou kvalitnej zmysluplne odvedenej práce, a taktiež že pomôžu prehĺbiť dôveru vo vedcov a ich prácu,“ hovorí generálna riaditeľka BMC SAV a zároveň korešpondujúca autorka publikácie profesorka Silvia Pastoreková.

Zdroj: Info.sk, TASR
