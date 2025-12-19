Poľský prezident Nawrocki prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
- DNES - 10:47
- Varšava
Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok predpoludním prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na jeho prvej oficiálnej návšteve vo Varšave od poľských prezidentských volieb.
Súčasťou privítania bola vojenská prehliadka a na poľskom prezidentskom paláci sú vyvesené ukrajinské vlajky, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Prezidenti oboch krajín sa najprv stretnú na rokovaní medzi štyrmi očami a následne prebehnú diskusie za účasti celých delegácií. Podľa hovorcu poľského prezidenta Rafala Leskiewicza plánuje Nawrocki Zelenského uistiť o pokračujúcej poľskej podpore pre Ukrajinu a tiež otvoriť tému exhumácie poľských obetí Volynského masakru.
Zelensky následne navštívi Sejm a plánované je aj jeho stretnutie s premiérom Donaldom Tuskom.
