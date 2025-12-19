Rusko nariadilo štátnym železniciam pre dlh predať mrakodrap „Moskovské veže“
- Moskva
Ruská vláda nariadila štátnym železniciam, aby predali 62-poschodový mrakodrap v centre Moskvy, a splatili tak časť svojho 50-miliardového dlhu, uviedli tri nemenované zdroje.
Vláda rokuje o spôsoboch, ako podporiť najväčšieho komerčného zamestnávateľa v Rusku. Ruské železnice zamestnávajú približne 700.000 ľudí, no zaznamenali pokles v príjmoch pre prudké spomalenie vojnovej ekonomiky Ruska. Náklady na splácanie dlhu zároveň prudko vzrástli v dôsledku najvyšších úrokových sadzieb za posledné dve desaťročia.
Možnosť predaja „Moskovských veží“ sa prerokovala na zasadnutí vlády minulý týždeň, uviedol pre agentúru Reuters zdroj blízky rokovaniam pod podmienkou zachovania anonymity. Prijalo sa rozhodnutie, že Ruské železnice by mali mrakodrap predať, aby splatili časť dlhu a zabránili výraznejšiemu zvýšeniu cien nákladnej dopravy, uviedli tri zdroje pre Reuters.
Ruské železnice podľa zdroja dostali pokyn predať budovu za viac než 2,42 miliardy dolárov. Ruské železnice ani vláda na žiadosti o komentár nereagovali.
Podľa jedného zo zdrojov neboli prijaté žiadne rozhodnutia o ďalších opatreniach, o ktorých sa diskutovalo predtým, vrátane zvýšenia cien nákladnej dopravy, reštrukturalizácie dlhu, štátnych dotácií či zníženia alebo odloženia platenia daní. Stále sa však diskutuje aj o možnosti previesť časť bankového dlhu na akcie, dodal zdroj.
Komplex Moscow City, ktorého je mrakodrap súčasťou, sa nachádza na brehu rieky Moskva, kde sídlia veľké ruské spoločnosti i vládne ministerstvá. Ruská železnica plánovala presťahovať svoje ústredie do mrakodrapu a pokryť kúpnu cenu predajom iných nehnuteľností v Moskve, no k tomu nikdy nedošlo, píše Reuters.
