Piatok, 19.12.2025Meniny má Judita
Bratislava

Dmitrijev o summite EÚ: Prehra vojnových štváčov a víťazstvo zdravého rozumu

  • DNES - 9:50
  • Moskva/Brusel
Rusko pozitívne vníma kompromis, ktorý dosiahli krajiny Európskej únie vo veci ďalšej finančnej pomoci Ukrajine. „Zatiaľ zvíťazil zákon a zdravý rozum,“ napísal v piatok osobitný ruský vyslanec Kirill Dmitrijev na platforme Telegram.

Rozhodnutie summitu Európskej rady je podľa Dmitrijeva veľkou ranou „pre vojnových štváčov vedených neúspešnou Ursulou“, čím narážal na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.

Tých niekoľko hlasov rozumu v EÚ doteraz bránilo nelegálnemu použitiu ruských aktív na financovanie Ukrajiny,“ uviedol Dmitrijev.

Na platforme X Dmitrijev napísal, že Von der Leyenová, nemecký kancelár Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer fatálne zlyhali, keď presadzovali nelegálne kroky na zmocnenie sa ruských aktív a tvrdili, že neexistuje iná alternatíva. „Očividne existuje,“ konštatoval Dmitrijev a dodal: „Celý svet práve videl, ako ste nedonútili ostatných porušovať zákon“.

Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Únia poskytne Ukrajine na roku 2026 a 2027 bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Európska komisia si túto sumu požičia za výhodné úrokové sadzby na kapitálových trhoch, následne tieto peniaze požičia Ukrajine. Ručiť za nich bude svojím rozpočtom. Ku garanciám sa však nepripoja Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Nemecký kancelár Merz tak na summite nepresadil svoj návrh, aby sa na pomoc Ukrajine použili zmrazené ruské aktíva v hodnote 210 miliárd eur. Proti tomu sa boli najmä Francúzsko a Taliansko. Väčšina z týchto aktív je uložená vo finančnej inštitúcii Euroclear sídliacej v Belgicku, ktoré na ne nechce siahnuť pre obavy z odvetných krokov Ruska. To sa vyhrážalo, že by mohlo siahnuť na peniaze súkromných investorov a spoločností zo západných krajín.

Zdroj: Info.sk, TASR
