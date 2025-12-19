  • Články
Piatok, 19.12.2025Meniny má Judita
Bratislava

V chalúpke Dedka Večerníčka v Detve čaká na rodiny s deťmi vianočný program

  • DNES - 9:02
  • Detva
V Chalúpke dedka Večerníčka v areáli detvianskeho amfiteátra čaká od piatka do nedele (21. 12.) na rodiny s deťmi vianočný program.

Každý deň od 16.00 do 19.00 h sa môžu tešiť v rámci podujatia Vianočný víkend u dedka Večerníčka na zimnú atmosféru rozprávkových domčekov, postavičky z príbehov i tvorivé aktivity.

Ako TASR informovala riaditeľka Komunikačného Centra Detva Elena Jankovičová, cieľom organizátorov je spájať deti, rodičov a aj starých rodičov. V programe pripravili pre návštevníkov zdobenie medovníkov, premietanie rozprávok, k dispozícii bude aj kreatívny kútik a produkty od lokálnych výrobcov. Organizátori zabezpečia aj horúci čaj a punč. Ako ďalej pripomínajú, na podujatie príde aj dedko Večerníček.

Pri podpolianskej Chalúpke dedka Večerníčka sa tento rok počas leta v rámci sobotných akcií uskutočnilo 16 komunitných podujatí. Areál chalúpky a tradičného gazdovského domu od začiatku júna do konca septembra navštívilo viac ako 2500 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia.

Jankovičová poznamenala, že tohtoročná hlavná sezóna chalúpky sa niesla v znamení nového začiatku. Atrakciu s orientačným číslom 22 v máji presťahovali z detvianskych lazov spolu s jej zariadením. Podľa nej je nová lokalita bližšia a dostupnejšia aj pre ľudí s obmedzeným pohybom, rodiny s kočíkmi i pre cyklistov. Zároveň ponúka aj viac miesta na parkovanie áut a hygienické zázemie. Priestor si môžu záujemcovia prenajať a pripraviť si svoj vlastný program. Informácie o aktivitách nájdu na profile chalúpky na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
