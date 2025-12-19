Trend darovania psov ako vianočných darčekov je na ústupe, tvrdí Sloboda zvierat
Trend darovania psov ako vianočných darčekov je na ústupe. Uviedla Kristína Devínska z občianskeho združenia Sloboda zvierat. Tvrdí, že počas celého roka prijímajú veľké množstvo túlavých, nechcených aj týraných zvierat.
„Tieto zvieratá často pochádzajú od nezodpovedných majiteľov a priamo z množiarní tzv. ‚bezpapierových‘ zvierat, ktoré stále vo veľkom fungujú vďaka podpore kupujúcich,“ povedala Devínska. Zima je podľa nej náročnejším obdobím, keď počet adopcií klesá.
Devínska pripomína, že pes ani žiadne iné zviera by nemalo byť darčekom. Ide podľa nej o záväzok na veľmi dlhé obdobie. Zviera nie je vec, ale živá bytosť a rodinný člen. „Príchod zvieraťa do rodiny by mal byť výsledkom spoločnej a zodpovednej dohody, nie prekvapením,“ podotkla.
Richard Raši: Ak by sa poslanci správali slušne, ľuďom by etický kódex NR SR nechýbal
Ak by sa poslanci Národnej rady (NR) SR správali tak, ako sa správať majú, ľuďom by etický kódex parlamentu nechýbal.
Obec vyhlásila pátranie: Nezvestný muž môže byť v ohrození zdravia
Nezvestného muža nevideli od utorka 9. decembra.
Taraba rokoval v Nemecku s vedením BMW o budúcnosti automobilového priemyslu
Taraba považuje aktuálny návrh EÚ v otázkach budúcnosti automobilového priemyslu za kozmetickú bezvýznamnú úpravu.
Sudkyňu Záleskú uznali čiastočne za vinnú z disciplinárnych návrhov
Najvyšší správny súd SR čiastočne uznal vo štvrtok sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Z. za vinnú z disciplinárnych návrhov, ktoré sa týkajú prieťahov v konaní vo viacerých veciach.