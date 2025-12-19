  • Články
Piatok, 19.12.2025
Bratislava

Trend darovania psov ako vianočných darčekov je na ústupe, tvrdí Sloboda zvierat

  • DNES - 8:20
  • Bratislava
Trend darovania psov ako vianočných darčekov je na ústupe. Uviedla Kristína Devínska z občianskeho združenia Sloboda zvierat. Tvrdí, že počas celého roka prijímajú veľké množstvo túlavých, nechcených aj týraných zvierat.

Tieto zvieratá často pochádzajú od nezodpovedných majiteľov a priamo z množiarní tzv. ‚bezpapierových‘ zvierat, ktoré stále vo veľkom fungujú vďaka podpore kupujúcich,“ povedala Devínska. Zima je podľa nej náročnejším obdobím, keď počet adopcií klesá.

Devínska pripomína, že pes ani žiadne iné zviera by nemalo byť darčekom. Ide podľa nej o záväzok na veľmi dlhé obdobie. Zviera nie je vec, ale živá bytosť a rodinný člen. „Príchod zvieraťa do rodiny by mal byť výsledkom spoločnej a zodpovednej dohody, nie prekvapením,“ podotkla.

Zdroj: Info.sk, TASR
