Zelenskyj poďakoval EÚ za pôžičku, podľa neho skutočne posilňuje obranu Kyjeva
- DNES - 8:06
- Brusel
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval v piatok Európskej únii za pôžičku vo výške 90 miliárd eur na pokrytie hroziaceho rozpočtového deficitu jeho krajiny. Pôžička podľa Zelenského „skutočne posilňuje“ obranu Kyjeva vo vojne s Ruskom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Toto je významná podpora, ktorá skutočne posilňuje našu odolnosť,“ uviedol ukrajinský prezident na platforme X.
„Je dôležité, aby ruské aktíva zostali imobilizované a aby Ukrajina dostala záruku finančnej bezpečnosti na nasledujúce roky,“ dodal Zelenskyj.
Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Ukrajine Únia poskytne bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Na platforme X o tom informovali predseda Európskej rady António Costa a nemecký kancelár Friedrich Merz.
Pôžička pre Ukrajinu bude financovaná zo spoločného dlhu, ktorý bude krytý z rozpočtu EÚ. Tieto peniaze sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov požičajú Ukrajine, vysvetľuje portál Politico. Zo spoločného dlhového programu však bude vyňaté Slovensko, Česká republika a Maďarsko, ktoré si vyjednali výnimku.
Na splatenie dlhu Kyjev v budúcnosti použije vojnové reparácie, ktoré by mu malo vyplatiť Rusko po skončení konfliktu. Pokiaľ tak Moskva urobiť odmietne, „Únia si vyhradzuje právo využiť“ jeho zmrazené štátne aktíva „na splatenie pôžičky“, napísali lídri EÚ v spoločnom vyhlásení podľa portálu Politico.
Dohoda zabezpečuje, že Ukrajina bude môcť na budúci rok vykryť svoj rozpočtový deficit vo výške 71,7 miliardy eur a naďalej financovať svoju obranu proti ruským silám. Pôžička je podľa vyhlásenia určená aj na „posilnenie európskeho a ukrajinského obranného priemyslu“. Text tiež vyzýva Kyjev, aby pokračoval v boji proti korupcii a presadzoval zásady právneho štátu.
