Orbán: Rozhodnutie o pôžičke pre Ukrajinu je zlé, privedie nás bližšie k vojne

  • DNES - 5:52
  • Budapešť
Orbán: Rozhodnutie o pôžičke pre Ukrajinu je zlé, privedie nás bližšie k vojne

Maďarský premiér Viktor Orbán v noci na piatok po skončení zasadnutia Európskej rady kritizovali prijatú dohodu o poskytnutí pôžičky Ukrajine financovanú zo spoločného dlhu.

Rozhodnutie podľa neho privedie Európu bližšie k vojne. Český premiér Andrej Babiš zdôraznil, že Česká republika mala inú pozíciu ako Slovensko a Maďarsko, ktoré nepodporili závery Európskej rady, avšak spoločne s nimi odmietla za pôžičku Ukrajine ručiť. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.

Vyzerá to ako pôžička, ale Ukrajinci ju, samozrejme, nikdy nebudú schopní splatiť. Takže sú to v podstate stratové peniaze. A tí, ktorí za touto pôžičkou stoja, ponesú zodpovednosť a finančné dôsledky,“ povedal Orbán.

Predseda maďarskej vlády sa vyjadril kriticky napriek tomu, že Maďarsko sa spolu so Slovenskom a ČR na spoločnom dlhovom programe nebude podieľať. „Pôžička si vyžadovala jednomyseľné rozhodnutie a nakoniec sme sa vzdali práva veta a výmenou za to sme získali výnimku,“ skonštatoval Orbán.

Hoci maďarský premiér považuje konečný výsledok za zlý, reparačná pôžička s využitím ruských aktív v Európe by podľa neho bola ešte horšia.

Reparačná pôžička by znamenala okamžitú vojnu. Zamyslite sa nad tým: sú tu dve strany, ktoré proti sebe bojujú. Vy ste tá tretia, ktorá tam príde, zoberie jednej obrovské množstvo peňazí a dá ich jej nepriateľovi. Čo to znamená? Je to vojna,“ myslí si maďarský premiér.

Babiš na nočnom brífingu zdôraznil, že jeho postoj je od pozície Orbána a predsedu vlády SR Roberta Fica odlišný. „Česká republika má inú pozíciu než Maďarsko a Slovensko. Tieto dve krajiny de facto odmietli závery Rady, ako boli navrhnuté. My sme ich odsúhlasili, ale s podmienkou, že neručíme za tie úvery,“ povedal. Nový český premiér vysvetlil, že dôvodom na odmietnutie záruk je snaha ochrániť domáce financie, čo už avizoval pred odletom do Bruselu.

Nový český premiér sa tiež pozastavil nad načasovaním finančnej pomoci pre Ukrajinu v kontexte očakávaných mierových rokovaní. „Pokiaľ sme tak blízko mieru, nedáva mi logiku schvaľovať peniaze až na roky 2026 a 2027,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
