TikTok v snahe odvrátiť zákaz v USA založí s investormi spoločný podnik
- DNES - 5:49
- Washington
Sociálna sieť TikTok v noci na piatok oznámila, že podpísala dohodu o spoločnom podniku s tromi investormi, ktorá jej umožní zachovať svoju činnosť v Spojených štátoch a vyhnúť sa tak hrozbe zákazu v krajine pre čínske vlastníctvo tejto platformy. TASR o tom píše podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na americké médiá.
Podľa internej správy, ktorú citovala agentúra Bloomberg a portál Axios, generálny riaditeľ spoločnosti TikTok Čou Šou-c' povedal zamestnancom, že spoločnosť TikTok, ako aj jej čínsky vlastník ByteDance súhlasili s vytvorením nového subjektu, pričom jeho hlavnými investormi budú americké spoločnosti Oracle, Silver Lake a spoločnosť MGX so sídlom v Abú Zabí.
Spojené štáty sa z dôvodov národnej bezpečnosti dlhodobo snažia odobrať kontrolu nad prevádzkou TikToku v USA čínskej materskej spoločnosti ByteDance. Americkí politici už v minulosti opakovane varovali, že Čína by mohla TikTok využiť na získavanie údajov o Američanoch alebo na ovplyvňovanie toho, čo vidia na sociálnych médiách.
Dohoda o spoločnom podniku do veľkej miery potvrdzuje septembrové oznámenie Bieleho domu, v ktorom sa uvádza, že nový podnik bude spĺňať požiadavky zákona z roku 2024. Americký Kongres vlani schválil zákon, ktorý ByteDance nútil predať americkú pobočku TikToku, ak by spoločnosť ByteDance zostala jej väčšinovým vlastníkom.
