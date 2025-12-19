  • Články
Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

  • DNES - 5:47
  • Brusel
Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Ukrajine Únia poskytne bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Na sociálnej sieti X o tom informovali predseda Európskej rady António Costa a nemecký kancelár Friedrich Merz, informuje TASR.

Máme dohodu,“ napísal Costa po skončení zasadnutia Európskej rady, ktoré celkovo trvalo 15 hodín. „Schválili sme rozhodnutie o poskytnutí podpory Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027. Splnili sme to k čomu sme sa zaviazali,“ zdôraznil.

Piatkové rozhodnutie podľa Merza vysiela jasný signál ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi: „Táto vojna sa nevyplatí. Ruské aktíva zostávajú zmrazené, kým Rusko nevyplatí Ukrajine kompenzácie.“ Merz tiež na brífingu objasnil, že zmrazené aktíva Ruska v Európe sa použijú na splatenie pôžičky Ukrajine, ak sa Rusko dobrovoľne nerozhodne tak urobiť po skončení vojny na Ukrajine.

Politico vysvetľuje, že pôžička pre Ukrajinu bude financovaná zo spoločného dlhu, ktorý bude krytý z rozpočtu EÚ. Tieto peniaze sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov požičajú Ukrajine. Zo spoločného dlhového programu však bude vyňaté Slovensko, Česká republika a Maďarsko, ktoré si vyjednali výnimku.

Na splatenie dlhu Kyjev v budúcnosti použije vojnové reparácie, ktoré by mu malo vyplatiť Rusko po skončení konfliktu. Pokiaľ tak Moskva urobiť odmietne, „Únia si vyhradzuje právo využiť“ jeho zmrazené štátne aktíva „na splatenie pôžičky“, napísali lídri EÚ v spoločnom vyhlásení podľa portálu Politico.

Dohoda zabezpečuje, že Ukrajina bude môcť na budúci rok vykryť svoj rozpočtový deficit vo výške 71,7 miliardy eur a naďalej financovať svoju obranu proti ruským silám. Pôžička je podľa vyhlásenia určená aj na „posilnenie európskeho a ukrajinského obranného priemyslu“. Text tiež vyzýva Kyjev, aby pokračoval v boji proti korupcii a presadzoval zásady právneho štátu.

Medzitým budú diplomati „pokračovať v práci na technických a právnych aspektoch“ v súvislosti s reparačnou pôžičkou, uvádza sa vo vyhlásení.

Zdroj: Info.sk, TASR
