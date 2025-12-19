Pri páde súkromného lietadla zahynulo sedem ľudí vrátane bývalého pretekára
- DNES - 5:41
- Washington
Pri havárii súkromného lietadla na letisku v americkom štáte Severná Karolína vo štvrtok prišlo o život všetkých sedem ľudí na palube. Jednou z obetí je aj bývalý americký pretekár NASCAR Greg „Biff“ Biffle. Píšu o tom agentúry AP a DPA.
Súkromné lietadlo Cessna C550 sa zrútilo pri pristávaní na letisku Statesville okolo 10.20 h miestneho času (16.20 h SEČ), vyplýva z údajov Federálneho úradu pre letectvo. Lietadlo po zrútení zachvátil požiar.
„Hoci požiar po havárii nám momentálne bráni zverejniť konečný zoznam cestujúcich, predpokladá sa, že pán Gregory Biffle a členovia jeho najbližšej rodiny boli pasažiermi lietadla,“ uviedla štátna polícia. V lietadle bol so svojou manželkou Cristinou a ich deťmi Ryderom a Emmou.
Biffle (55) počas svojej kariéry vyhral viac ako 50 pretekov v okruhoch NASCAR. „Greg bol viac než len šampión, bol milovaným členom komunity NASCAR, tvrdým súperom a priateľom mnohých. Jeho vášeň pre preteky, integrita a oddanosť fanúšikom aj kolegom pretekárom mali na tento šport trvalý vplyv,“ uviedol NASCAR vo vyhlásení.
