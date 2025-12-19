Zelenskyj dorazil do Varšavy, v piatok sa stretne s Nawrockim
- DNES - 5:36
- Varšava
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer pricestoval do Varšavy, kde sa v piatok po prvýkrát stretne s poľským prezidentom Karolom Nawrockim.
Nawrockého hovorca Rafal Leskiewicz pre rozhlasovú stanicu Radio Zet uviedol, že lídri budú diskutovať o bezpečnosti, ekonomike a historických otázkach. Okrem toho Zelenskyj navštívi aj poľský parlament. Informovala o tom agentúra PAP.
Poľský prezident by mal podľa svojho hovorcu Zelenského ubezpečiť o pokračujúcej podpore pre Ukrajinu. Otvorí tiež otázku prieskumných a exhumačných prác súvisiacich s poľskými obeťami Volyňského masakru, ktorá je pre obe krajiny dlhodobo citlivou témou. Prezidenti budú diskutovať aj o príspevku Poľska k obnove Ukrajiny a konkurencieschopnosti ukrajinského poľnohospodárstva.
Popoludní Zelenskyj navštívi Sejm, ktorý je dolnou komorou poľského parlamentu a stretne sa s jeho predsedom Wlodzimierzom Czarzastym. Neskôr zavíta aj do Senátu, kde bude rokovať s jeho predsedníčkou Malgorzatou Kidawou-Bloňskou.
Orbán: Rozhodnutie o pôžičke pre Ukrajinu je zlé, privedie nás bližšie k vojne
Maďarský premiér Viktor Orbán v noci na piatok po skončení zasadnutia Európskej rady kritizovali prijatú dohodu o poskytnutí pôžičky Ukrajine financovanú zo spoločného dlhu.
TikTok v snahe odvrátiť zákaz v USA založí s investormi spoločný podnik
Sociálna sieť TikTok oznámila, že podpísala dohodu o spoločnom podniku s tromi investormi, ktorá jej umožní zachovať svoju činnosť v USA a vyhnúť sa tak hrozbe zákazu v krajine pre čínske vlastníctvo tejto platformy.
Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd
Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Ukrajine Únia poskytne bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur.
Pri páde súkromného lietadla zahynulo sedem ľudí vrátane bývalého pretekára
Pri havárii súkromného lietadla na letisku v americkom štáte Severná Karolína vo štvrtok prišlo o život všetkých sedem ľudí na palube.