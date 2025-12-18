  • Články
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

  • DNES - 21:57
  • Brusel
Talianska premiérka požiadala o odloženie podpisu dohody s Mercosur

K podpisu dohody zrejme dôjde v januári 2026.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na štvrtkovom samite lídrov EÚ v Bruseli informovala, že dohoda o voľnom obchode EÚ s krajinami Mercosur nebude podpísaná podľa pôvodného plánu v sobotu (20. 12.), k podpisu zrejme dôjde v januári 2026. Podľa správy Politico o tom informuje bruselský spravodajca TASR.

Zvrat v poslednej chvíli - píše Politico. Talianska premiérka Giorgia Meloniová zmarila dobrovoľne stanovený cieľ zo strany Európskej komisie podpísať do konca tohto týždňa obchodnú dohodu s krajinami Mercosuru - Argentínou, Brazília, Paraguajom a Uruguajom.

Meloniová v tejto súvislosti požiadala brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lula da Silvu o poskytnutie viac času na získanie dostatočnej podpory pre dohodu, ktorá sa pripravovala 25 rokov. Meloniová argumentovala, že potrebuje zabezpečiť dostatočnú domácu podporu v prospech obchodnej dohody.

Podľa vyhlásenia von der Leyenovej brazílsky prezident súhlasil so žiadosťou talianskej premiérky o odloženie podpisu dohody, aby Meloniová mohla ubezpečiť farmárov vo svojej krajine, že obchodovanie bez ciel nepodkope ich záujmy pri dovoze lacnejšej hydiny či hovädzieho mäsa.

Ak sa podpísanie presunie na rok 2026, dátum podpisu by sa určil v polovici januára,“ povedal pre POLITICO nemenovaný diplomat EÚ.

Nemecký kancelár Friedrich Merz a španielsky premiér Pedro Sánchez vo štvrtok v rámci samitu EÚ v Bruseli vyzvali lídrov ostatných členských krajín EÚ, aby podporili dohodu o voľnom obchode s juhoamerickým blokom Mercosur.

Zdroj: Info.sk, TASR
