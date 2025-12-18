  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

Trump chce, aby Ukrajina čo najskôr prijala mierovú dohodu

  • DNES - 21:20
  • Washington
Trump chce, aby Ukrajina čo najskôr prijala mierovú dohodu

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval Ukrajinu, aby „rýchlo“ dosiahla dohodu o ukončení ruskej invázie.

Jeho slová prišli pred očakávanými rokovaniami, ktoré by mali podľa medializovaných správ cez víkend viesť delegácie Washingtonu a Moskvy v Miami na Floride. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

No, približujú sa k niečomu, ale dúfam, že Ukrajina bude konať rýchlo. Dúfam, že Ukrajina bude konať rýchlo, pretože Rusko je tam,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. „A viete, vždy, keď im to trvá príliš dlho, Rusko zmení názor,“ dodal.

O rokovaniach v Miami informoval v stredu magazín Politico s odvolaním sa na dva zdroje. Súčasťou ruskej delegácie by podľa jedného zo zdrojov mal byť i osobitný vyslanec Kirill Dmitrijev. Americkú stranu by mali tradične zastupovať Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Podľa jedného zdroja Politica sa s americkou delegáciou ešte predtým možno stretne ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov.

Trump vo štvrtok oznámil, že ho počas Vianoc zrejme navštívi izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Áno, pravdepodobne ma príde navštíviť na Floridu,“ potvrdil Trump. „Chcel by ma vidieť. Ešte sme to formálne nedohodli, ale chcel by ma vidieť,“ pokračoval americký prezident.

AFP vo štvrtok s odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu informovala, že Witkoff by sa mal pred rokovaniami v piatok v Miami stretnúť s predstaviteľmi Kataru, Egypta a Turecka. Spoločne by mali diskutovať o ďalšej fáze prímeria v Pásme Gazy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kennedyho centrum vo Washingtone sa zmení na Trumpovo-Kennedyho centrum

Kennedyho centrum vo Washingtone sa zmení na Trumpovo-Kennedyho centrum

DNES - 21:03Zahraničné

Biely dom vo štvrtok oznámil, že ikonické umelecké centrum Johna F. Kennedyho vo Washingtone bude premenované na Trumpovo-Kennedyho centrum na počesť prezidenta Donalda Trumpa.

Lídri EÚ: Rozširovanie bloku je investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity

Lídri EÚ: Rozširovanie bloku je investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity

DNES - 21:01Zahraničné

Rozširovanie Európskej únie je geostrategickou investíciou do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity, zhodli sa vo štvrtok lídri dvadsaťsedmičky na summite v Bruseli.

Zverejnili nové fotografie v prípade Epsteina, na jednej je Lajčák

Zverejnili nové fotografie v prípade Epsteina, na jednej je Lajčák

DNES - 20:55Zahraničné

Demokrati vo Výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov amerického Kongresu vo štvrtok zverejnili 68 nových fotografií z pozostalosti zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Rakúsky súd rozhodol proti Mete v dlhom spore o ochrane súkromia

Rakúsky súd rozhodol proti Mete v dlhom spore o ochrane súkromia

DNES - 19:56Zahraničné

Rakúsky Najvyšší súd vo štvrtok nariadil spoločnosti Meta, aby aktivistovi za práva na súkromie poskytla online prístup ku všetkým jeho osobným údajom. Ukončil tým 11-ročný právny spor.

Vosveteit.sk
Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetomNová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s WindowsomTvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňochWhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
Budúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotovBudúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotov
Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“
AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetuAKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úsporyŽena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správamPOZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciuGoogle Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP