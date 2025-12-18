Kennedyho centrum vo Washingtone sa zmení na Trumpovo-Kennedyho centrum
- DNES - 21:03
- Washington
Biely dom vo štvrtok oznámil, že ikonické umelecké centrum Johna F. Kennedyho vo Washingtone bude premenované na Trumpovo-Kennedyho centrum (Trump-Kennedy Center) na počesť prezidenta Donalda Trumpa. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že rada Kennedyho centra „jednohlasne hlasovala“ za túto zmenu. Trump z rady predtým vyhodil demokratov a následne sa vymenoval za jej predsedu.
Leavittová rozhodnutie rady obhajovala „neuveriteľnou prácou, ktorú prezident Trump za posledný rok vykonal pri záchrane budovy... z hľadiska rekonštrukcie, finančného hľadiska a z hľadiska jej reputácie“.
„Blahoželáme prezidentovi Trumpovi a rovnako blahoželáme prezidentovi Kennedymu, pretože toto bude do budúcna naozaj skvelý tím! Budova bezpochyby dosiahne nové úrovne úspechu a veľkoleposti,“ dodala tlačová tajomníčka.
AFP konštatuje, že neobvyklé pomenovanie významného kultúrneho strediska po žijúcom prezidentovi je ďalším z Trumpových pokusov zvečniť svoje meno v hlavnom meste USA. Agentúra pripomína, že tento rok už nechal zbúrať východné krídlo Bieleho domu s cieľom vybudovať na jeho mieste veľkú tanečnú sálu.
Kennedyho centrum bolo pomenované po bývalom prezidentovi USA, ktorého v roku 1963 zavraždil atentátnik a otvorili ho osem rokov po jeho smrti.
Trump chce, aby Ukrajina čo najskôr prijala mierovú dohodu
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval Ukrajinu, aby „rýchlo“ dosiahla dohodu o ukončení ruskej invázie.
Lídri EÚ: Rozširovanie bloku je investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity
Rozširovanie Európskej únie je geostrategickou investíciou do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity, zhodli sa vo štvrtok lídri dvadsaťsedmičky na summite v Bruseli.
Zverejnili nové fotografie v prípade Epsteina, na jednej je Lajčák
Demokrati vo Výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov amerického Kongresu vo štvrtok zverejnili 68 nových fotografií z pozostalosti zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Rakúsky súd rozhodol proti Mete v dlhom spore o ochrane súkromia
Rakúsky Najvyšší súd vo štvrtok nariadil spoločnosti Meta, aby aktivistovi za práva na súkromie poskytla online prístup ku všetkým jeho osobným údajom. Ukončil tým 11-ročný právny spor.