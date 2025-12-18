  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

Kennedyho centrum vo Washingtone sa zmení na Trumpovo-Kennedyho centrum

  • DNES - 21:03
  • Washington
Kennedyho centrum vo Washingtone sa zmení na Trumpovo-Kennedyho centrum

Biely dom vo štvrtok oznámil, že ikonické umelecké centrum Johna F. Kennedyho vo Washingtone bude premenované na Trumpovo-Kennedyho centrum (Trump-Kennedy Center) na počesť prezidenta Donalda Trumpa. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že rada Kennedyho centra „jednohlasne hlasovala“ za túto zmenu. Trump z rady predtým vyhodil demokratov a následne sa vymenoval za jej predsedu.

Leavittová rozhodnutie rady obhajovala „neuveriteľnou prácou, ktorú prezident Trump za posledný rok vykonal pri záchrane budovy... z hľadiska rekonštrukcie, finančného hľadiska a z hľadiska jej reputácie“.

Blahoželáme prezidentovi Trumpovi a rovnako blahoželáme prezidentovi Kennedymu, pretože toto bude do budúcna naozaj skvelý tím! Budova bezpochyby dosiahne nové úrovne úspechu a veľkoleposti,“ dodala tlačová tajomníčka.

AFP konštatuje, že neobvyklé pomenovanie významného kultúrneho strediska po žijúcom prezidentovi je ďalším z Trumpových pokusov zvečniť svoje meno v hlavnom meste USA. Agentúra pripomína, že tento rok už nechal zbúrať východné krídlo Bieleho domu s cieľom vybudovať na jeho mieste veľkú tanečnú sálu.

Kennedyho centrum bolo pomenované po bývalom prezidentovi USA, ktorého v roku 1963 zavraždil atentátnik a otvorili ho osem rokov po jeho smrti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump chce, aby Ukrajina čo najskôr prijala mierovú dohodu

Trump chce, aby Ukrajina čo najskôr prijala mierovú dohodu

DNES - 21:20Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval Ukrajinu, aby „rýchlo“ dosiahla dohodu o ukončení ruskej invázie.

Lídri EÚ: Rozširovanie bloku je investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity

Lídri EÚ: Rozširovanie bloku je investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity

DNES - 21:01Zahraničné

Rozširovanie Európskej únie je geostrategickou investíciou do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity, zhodli sa vo štvrtok lídri dvadsaťsedmičky na summite v Bruseli.

Zverejnili nové fotografie v prípade Epsteina, na jednej je Lajčák

Zverejnili nové fotografie v prípade Epsteina, na jednej je Lajčák

DNES - 20:55Zahraničné

Demokrati vo Výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov amerického Kongresu vo štvrtok zverejnili 68 nových fotografií z pozostalosti zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Rakúsky súd rozhodol proti Mete v dlhom spore o ochrane súkromia

Rakúsky súd rozhodol proti Mete v dlhom spore o ochrane súkromia

DNES - 19:56Zahraničné

Rakúsky Najvyšší súd vo štvrtok nariadil spoločnosti Meta, aby aktivistovi za práva na súkromie poskytla online prístup ku všetkým jeho osobným údajom. Ukončil tým 11-ročný právny spor.

Vosveteit.sk
Nová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetomNová šéfka MI6 varuje pred miliardármi. Hrozí, že postupne preberú vládnutie nad svetom
Tvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s WindowsomTvoj mobil práve dostal nové funkcie: Microsoft zásadne posilnil prepojenie s Windowsom
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňochWhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
Budúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotovBudúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotov
Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“
AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetuAKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úsporyŽena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správamPOZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciuGoogle Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP