Lídri EÚ: Rozširovanie bloku je investíciou do mieru, bezpečnosti a prosperity
- DNES - 21:01
- Brusel
Rozširovanie Európskej únie je geostrategickou investíciou do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity, zhodli sa vo štvrtok lídri dvadsaťsedmičky na summite v Bruseli. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
V súvislosti s perspektívou ďalšieho rozširovania Európska rada v prijatých záveroch zdôraznila, že na moment pristúpenia musia byť pripravené nielen budúce členské štáty, ale aj samotná EÚ.
„Kandidátske krajiny musia pokračovať vo svojich reformných snahách, najmä v oblasti právneho štátu,“ zdôraznili lídri. Zároveň poukázali na potrebu vytvoriť potrebné základy a uskutočniť nevyhnutné reformy aj na úrovni EÚ, aby bol blok pripravený na prijatie nových členov. Podľa nich to posilní Európsku úniu a zvýši európsku suverenitu.
Rokovanie o rozširovaní nadväzovalo na stredajší summit členov Európskej rady a krajín západného Balkánu. Krajiny na ňom označili za jednu z kľúčových oblastí spolupráce aj riadenie migrácie, ktorú považujú za spoločnú výzvu a zodpovednosť.
Migrácia bola jednou z hlavných tém aj štvrtkového summitu. Lídri členských štátov v spoločnom vyhlásení pripomenuli predchádzajúce závery summitov a na základe nedávneho listu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej zhodnotili pokrok v ich vykonávaní. „Európska rada vyzýva, aby sa v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom naďalej prioritne zintenzívňovala práca vo všetkých smeroch“ riadenia migrácie.
