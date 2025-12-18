  • Články
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

Zverejnili nové fotografie v prípade Epsteina, na jednej je Lajčák

  • DNES - 20:55
  • Washington
Zverejnili nové fotografie v prípade Epsteina, na jednej je Lajčák

Demokrati vo Výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov amerického Kongresu vo štvrtok zverejnili 68 nových fotografií z pozostalosti zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Na jednej z nich je finančník odfotený s bývalým slovenským ministrom zahraničných vecí a súčasným poradcom predsedu vlády SR Miroslavom Lajčákom, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Americký prezident Donald Trump koncom novembra podpísal návrh zákona, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania Epsteina. Rezort by tak mal spraviť do tohto piatka.

Na novozverejnených fotografiách sú zábery viacerých cestovných pasov vrátane jedného z Českej republiky, identifikačných dokladov, ale aj fotografie Epsteina s viacerými vplyvnými ľuďmi. Na fotografiách vidieť napríklad politického aktivistu Noama Chomského, miliardára Billa Gatesa alebo bývalého Trumpovho poradcu Steva Bannona. Na jednej je Epstein odfotený s exministrom Lajčákom.

Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov už v novembri zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa Epsteinovho prípadu. Nachádzala sa v nich aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.

Z dokumentov vyplýva, že Epstein v marci 2018 poslal Lajčákovi odkaz na článok portálu Daily Beast, v ktorom sa píše, že vtedajší prezident Trump má blízko k psychickému zrúteniu. Bývalý šéf slovenskej diplomacie mu na základe nich následne prostredníctvom svojho pracovného ministerského e-mailu odpísal, že o tejto téme už počas dňa počul „dosť dôkazov“.

Lajčák podľa svojho novembrového vyjadrenia pre TASR v minulosti komunikoval s Epsteinom iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Pripomenul, že americká justícia otvorila Epsteinov prípad týkajúci sa zneužívania maloletých až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Lajčák tam dovtedy rok pôsobil ako predseda Valného zhromaždenia OSN. Slovenský diplomat zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy a upozornil, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.

Úlohou diplomata je podľa Lajčáka nadväzovať kontakty s čo najširším okruhom partnerov a takých ľudí vraj stretol počas svojej kariéry tisícky. Počas pôsobenia v New Yorku mu podľa jeho slov predstavili desiatky vplyvných ľudí vrátane Epsteina, s ktorým vtedy udržiavali kontakty mnohé verejne činné osobnosti z USA i zahraničia.

Naša následná komunikácia, ktorú inicioval on, mala spoločenský charakter, bola dominantne venovaná komentovaniu aktuálneho diania vo svete,“ povedal Lajčák s tým, že podobnú komunikáciu udržiava dodnes s desiatkami ľudí, s ktorými sa počas profesionálnej kariéry zoznámil. „Moje svedomie je čisté, nebolo v nej nič, čo by vybočovalo zo štandardného rámca,“ zdôraznil.

Zdroj: Info.sk, TASR
