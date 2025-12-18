Obec vyhlásila pátranie: Nezvestný muž môže byť v ohrození zdravia
Nezvestného muža nevideli od utorka 9. decembra.
Obec Valaská pri Brezne vyhlásila v stredu 17. decembra pátranie po nezvestnom Petrovi Rosíkovi. Informovala o tom na sociálnej sieti s tým, že na mieste bydliska ho naposledy videli v utorok 9. decembra.
„V prípade, že ste s ním boli v akomkoľvek kontakte v čase od 22.11 2025 do 9.12.2025 alebo ste ho niekde spozorovali v posledných dňoch, prosíme Vás o nahlásenie týchto informácií priamo na OO PZ Podbrezová,“ vyzvala obec.
Naposledy ho videli na autobusovej zastávke
Nezvestný muž mal ma oblečenú čiernu vetrovku so sivou kombináciou, čierne nohavice, čiernu čiapku a čiernu zimnú obuv.
Ako informuje Valaská, nezvestného Rosíka videli naposledy 9. decembra na autobusovej zastávke Valaská – Za ulicou v smere na Brezno.
Žiadosť o pomoc pri pátraní. Obec Valaská, žiada občanov o podanie informácií ohľadne nezvestnej osoby p. Petra...Uverejnil používateľ Obec Valaská Streda 17. decembra 2025
Rosík môže mať zdravotné problémy a môže byť dezorientovaný, dodala obec.
