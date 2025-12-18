  • Články
Bratislava

Taraba rokoval v Nemecku s vedením BMW o budúcnosti automobilového priemyslu

Taraba rokoval v Nemecku s vedením BMW o budúcnosti automobilového priemyslu

Taraba považuje aktuálny návrh EÚ v otázkach budúcnosti automobilového priemyslu za kozmetickú bezvýznamnú úpravu.

Podpora prežitia a zachovania konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku aj v Európskej únii (EÚ) bola témou stretnutia podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) s predstaviteľmi nemeckej automobilky BMW v Mníchove. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Taraba považuje aktuálny návrh EÚ v otázkach budúcnosti automobilového priemyslu za kozmetickú bezvýznamnú úpravu, ktorá nič zásadné nerieši a daný návrh považuje za nedostatočný. „Informácie, že EÚ prišla so zrušením zákazu výroby spaľovacích motorov po roku 2035, sú iba mediálnou bublinou, ktorá v skutočnosti neprinesie zmysluplné riešenia pre podporu konkurencieschopnosti automobilového priemyslu,“ konštatoval minister.

Pripomenul, že Slovensko dodáva iba pre automobilku BMW komponenty za takmer 2 miliardy eur. „Budeme podporovať zmysluplné riešenia a urobíme všetko preto, aby sa zohľadnili záujmy automobilového priemyslu, od ktorého z veľkej časti závisí rozvoj hospodárstva v EÚ aj blahobyt jej občanov, bez ktorého nie je možné podporovať sociálnu ani environmentálnu politiku,“ doplnil Taraba.

EK v utorok (16. 12.) predstavila balík opatrení pre automobilový priemysel na podporu úsilia tohto odvetvia v prechode na čistú mobilitu. Od roku 2035 budú musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 %. Zvyšných 10 % emisií vykompenzuje používanie nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v Únii alebo elektronické palivá a biopalivá. To umožní, aby okrem elektromobilov a vodíkových vozidiel aj po roku 2035 mohli jazdiť plug-in hybridy, vozidlá s predĺžením dojazdu, mild hybridy a autá so spaľovacím motorom.

Zdroj: Info.sk, TASR
