Rakúsky súd rozhodol proti Mete v dlhom spore o ochrane súkromia
- DNES - 19:56
- Viedeň
Rakúsky Najvyšší súd vo štvrtok nariadil spoločnosti Meta, aby aktivistovi za práva na súkromie poskytla online prístup ku všetkým jeho osobným údajom. Ukončil tým 11-ročný právny spor. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Personalizovaná reklama a používanie osobných údajov sú zakázané bez súhlasu,“ rozhodol súd. Meta ako materská spoločnosť Facebooku a Instagramu musí do jedného mesiaca „poskytnúť informácie o všetkých spracovaných osobných údajoch“ a nesmie vynechať zdroj, príjemcov ani dôvody spracovania, dodal súd.
Rakúsky aktivista a právnik Max Schrems zažaloval spoločnosť Meta v roku 2014, keď sa neúspešne tri roky snažil získať plný prístup k svojim osobným údajom. Meta mu však poskytla iba časť z nich.
„Všetky tvrdenia spoločnosti Meta o obchodnom tajomstve alebo iných obmedzeniach boli zamietnuté, čo viedlo k bezprecedentnému prístupu k vnútornému fungovaniu spoločnosti Meta,“ uviedla rakúska mimovládna organizácia na ochranu súkromia NOYB (Nie je to vaša vec). V rôznych jurisdikciách podala v mene používateľov internetu už viac ako 800 sťažností. Tento prípad bol trikrát predložený Najvyššiemu súdu Rakúska a dvakrát Európskemu súdnemu dvoru, dodala.
„Konečné a priamo vykonateľné rozhodnutie Najvyššieho súdu Rakúska preto povedie k bezprecedentnému prístupu pána Schremsa k praktikám spoločnosti Meta pri spracovávaní jeho (a v skutočnosti kohokoľvek iného) používateľských údajov,“ uviedla NOYB na svojej webovej stránke.
Schremsovi bola priznaná náhrada škody 500 eur. Konečné rozhodnutie o trovách konania bolo odložené, ale celkové náklady na súdny spor doteraz presiahli 200.000 eur.
