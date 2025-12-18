  • Články
Bratislava

Po havárii lietadla v Severnej Karolíne hlásia viacero obetí

  • DNES - 19:22
  • Washington
Na regionálnom letisku v americkom štáte Severná Karolína vo štvrtok havarovalo menšie lietadlo, ktoré následne zachvátil požiar. O život prišlo viacero ľudí, uviedla miestna televízia WBTV s odvolaním sa na políciu. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AP.

Súkromné lietadlo Cessna C550 sa zrútilo pri pristávaní na letisku Statesville okolo 10.20 h miestneho času (16.20 h SEČ), vyplýva z údajov Federálneho úradu pre letectvo. Bližšie detaily zatiaľ nezverejnili.

Na záberoch miestnych médií vidno tmavý dym nad pristávacou dráhou a záchranárov, ktorí sa ponáhľajú na miesto havárie. Svedok pre stanicu WSOC-TV povedal, že lietadlo letelo veľmi nízko.

Regionálne letisko Statesville sa nachádza asi hodinu cesty autom od Charlotte, najväčšieho mesta Severnej Karolíny. Podľa svojej webovej stránky zabezpečuje služby pre viaceré veľké firmy a niekoľko tímov NASCAR.

Zdroj: Info.sk, TASR
