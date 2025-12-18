Opozícia kritizuje vedenie SIS pre kauzu Marčevského, žiada Gašparov odchod
Opozičné Hnutie Slovensko a PS kritizujú vedenie Slovenskej informačnej služby (SIS) v súvislosti s kauzou Arťoma Marčevského.
Žiadajú odchod riaditeľa služby Pavla Gašpara. Na prípad upozornil slovenský Denník N a český Deník N. SIS podľa novinárskych zistení v roku 2024 zradila dôveru českej tajnej služby, keď slovenské orgány poskytli údajnému ruskému aktérovi Marčevskému status dočasného útočiska napriek tomu, že vedenie SIS sľúbilo českej strane podporu.
„Najnovšie medializované informácie v kauze Arťoma Marčevského vyvolávajú vážne podozrenia, že vedenie SIS mohlo konať v rozpore s bezpečnostnými záujmami Slovenska a jej spojencov,“ myslí si poslankyňa Národnej rady (NR) SR za PS Zuzana Števulová. Hnutie tiež vyzvalo prezidenta SR, aby v súvislosti s vedením SIS konal.
Zotrvanie Pavla Gašpara vo funkcii považuje bývalý minister vnútra a poslanec NR SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) za neprijateľné. „Ide o absolútne zlyhanie Pavla Gašpara a nie je to prvýkrát. Aj v tomto prípade by mal prezident Pellegrini okamžite konať a odvolať tohto človeka z funkcie riaditeľa SIS, pretože predstavuje priame ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky a poškodzuje jej dobré meno v zahraničí,“ vyhlásil.
Sudkyňu Záleskú uznali čiastočne za vinnú z disciplinárnych návrhov
Najvyšší správny súd SR čiastočne uznal vo štvrtok sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Z. za vinnú z disciplinárnych návrhov, ktoré sa týkajú prieťahov v konaní vo viacerých veciach.
NDS: Diaľničný úsek s tunelom Višňové prinesie zlepšenie premávky a ušetrí čas
Nový úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline, ktorý plánujú diaľničiari otvoriť v pondelok 22. decembra, má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.
Taxikárka narazila s autom do stromu, zistili u nej drogy
Vodička taxislužby narazila v utorok v Prievidzi s autom do stromu, počas následného odberu biologického materiálu zistili v jej tele prítomnosť drog.
Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane Juraj Payer
Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Payer.