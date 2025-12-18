  • Články
Opozícia kritizuje vedenie SIS pre kauzu Marčevského, žiada Gašparov odchod

  • DNES - 17:12
  • Bratislava
Opozičné Hnutie Slovensko a PS kritizujú vedenie Slovenskej informačnej služby (SIS) v súvislosti s kauzou Arťoma Marčevského.

Žiadajú odchod riaditeľa služby Pavla Gašpara. Na prípad upozornil slovenský Denník N a český Deník N. SIS podľa novinárskych zistení v roku 2024 zradila dôveru českej tajnej služby, keď slovenské orgány poskytli údajnému ruskému aktérovi Marčevskému status dočasného útočiska napriek tomu, že vedenie SIS sľúbilo českej strane podporu.

Najnovšie medializované informácie v kauze Arťoma Marčevského vyvolávajú vážne podozrenia, že vedenie SIS mohlo konať v rozpore s bezpečnostnými záujmami Slovenska a jej spojencov,“ myslí si poslankyňa Národnej rady (NR) SR za PS Zuzana Števulová. Hnutie tiež vyzvalo prezidenta SR, aby v súvislosti s vedením SIS konal.

Zotrvanie Pavla Gašpara vo funkcii považuje bývalý minister vnútra a poslanec NR SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) za neprijateľné. „Ide o absolútne zlyhanie Pavla Gašpara a nie je to prvýkrát. Aj v tomto prípade by mal prezident Pellegrini okamžite konať a odvolať tohto človeka z funkcie riaditeľa SIS, pretože predstavuje priame ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky a poškodzuje jej dobré meno v zahraničí,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
