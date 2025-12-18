Nemecko zvažuje sprístupnenie ruských aktív pre reparačnú pôžičku Ukrajine
- DNES - 17:10
- Brusel
Nemecký kancelár Friedrich Merz má v úmysle vyhovieť požiadavkám Belgicka a sprístupniť aktíva ruskej centrálnej banky držané v Nemecku na podporu Ukrajiny. Pre agentúru DPA to uviedli viaceré diplomatické zdroje, informuje TASR.
Lídri Európskej únie rokujú na summite v Bruseli o riešení financovania ekonomických a vojenských potrieb Ukrajiny v nadchádzajúcich rokoch. Európska komisia presadzuje možnosť poskytnúť Kyjevu až 210 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív v Únii formou reparačnej pôžičky, pričom 90 miliárd eur má pokryť potreby v rokoch 2026 a 2027.
Nemecko dlhodobo presadzovalo, aby sa na tento účel najskôr využilo približne 185 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív spravovaných belgickým depozitárom cenných papierov Euroclear. Jedným z dôvodov váhania Berlína bola skutočnosť, že v Nemecku sa nachádza len relatívne malá suma v stovkách miliónov eur, píše DPA. Presnú sumu však nemecká vláda nezverejňuje.
Belgicko požaduje, aby sa na pôžičke podieľali všetky krajiny EÚ, ktoré majú na svojom území zmrazené ruské aktíva. Chce tiež ďalšie záruky, pretože má obavy z právnej stránky tohto riešenia a z možných odvetných opatrení Ruska.
Okrem Belgicka sa zmrazené ruské aktíva nachádzajú aj v Nemecku, Francúzsku, Švédsku, na Cypre a v Luxembursku.
Magyar: Fidesz aj v Bruseli zradil Maďarov žijúcich na Slovensku
Podľa slov Magyara zákon v SR presadil Orbánov „kamarát“ premiér Robert Fico.
Šéfka austrálskej diplomacie telefonovala s Blanárom: O čo išlo?
Juraj Blanár vyjadril kolegyni opätovne solidaritu.
Štátny tajomník Kaliňák: Bezpečné pohraničie potrebuje spoločné riešenia
Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák vystúpil na úvodnej konferencii poľsko-slovenského cezhraničného projektu Bezpečné pohraničie.
Tusk: Kapitulácia Ukrajiny by ohrozila poľskú nezávislosť
Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok na samite v Bruseli varoval, že poľská nezávislosť by bola ohrozená, ak by v dôsledku chýb alebo nerozhodnosti Európy musela Ukrajina kapitulovať.