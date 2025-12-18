  • Články
Bratislava

Nemecko zvažuje sprístupnenie ruských aktív pre reparačnú pôžičku Ukrajine

  • DNES - 17:10
  • Brusel
Nemecko zvažuje sprístupnenie ruských aktív pre reparačnú pôžičku Ukrajine

Nemecký kancelár Friedrich Merz má v úmysle vyhovieť požiadavkám Belgicka a sprístupniť aktíva ruskej centrálnej banky držané v Nemecku na podporu Ukrajiny. Pre agentúru DPA to uviedli viaceré diplomatické zdroje, informuje TASR.

Lídri Európskej únie rokujú na summite v Bruseli o riešení financovania ekonomických a vojenských potrieb Ukrajiny v nadchádzajúcich rokoch. Európska komisia presadzuje možnosť poskytnúť Kyjevu až 210 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív v Únii formou reparačnej pôžičky, pričom 90 miliárd eur má pokryť potreby v rokoch 2026 a 2027.

Nemecko dlhodobo presadzovalo, aby sa na tento účel najskôr využilo približne 185 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív spravovaných belgickým depozitárom cenných papierov Euroclear. Jedným z dôvodov váhania Berlína bola skutočnosť, že v Nemecku sa nachádza len relatívne malá suma v stovkách miliónov eur, píše DPA. Presnú sumu však nemecká vláda nezverejňuje.

Belgicko požaduje, aby sa na pôžičke podieľali všetky krajiny EÚ, ktoré majú na svojom území zmrazené ruské aktíva. Chce tiež ďalšie záruky, pretože má obavy z právnej stránky tohto riešenia a z možných odvetných opatrení Ruska.

Okrem Belgicka sa zmrazené ruské aktíva nachádzajú aj v Nemecku, Francúzsku, Švédsku, na Cypre a v Luxembursku.

Zdroj: Info.sk, TASR
