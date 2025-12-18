Gajdoš: Európski farmári protestujú v Bruseli, lebo nevidia žiadne zmeny
- DNES - 16:39
- Brusel
Poľnohospodári masovo zavítali do Bruselu, aby ukázali, že skutočne je potrebná zmena na európskej úrovni.
Uviedol to počas štvrtkových protestov v Bruseli predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš. Informuje o tom spravodajca TASR.
Gajdoš pripomenul, že do Bruselu, kde sa koná dvojdňový samit EÚ, prišlo okolo 10.000 poľnohospodárov z 26 členských krajín, ulice mesta zahltilo 600 až 700 kusov ťažkej techniky, väčšinou traktory. Do protestu sa zapojilo viac ako 40 stavovských organizácií poľnohospodárov pod zastrešením združenie Copa-Cogeca.
„Dôvod je jednoduchý. Je to viacročný finančný rámec a budúca Spoločná poľnohospodárska politika, kde dochádza ku škrtom v rámci poľnohospodárstva a potravinárstva, k zániku fondov pre poľnohospodárov a k vzniku superfondu, kde budeme musieť súťažiť s inými ministerstvami o peniaze. S týmto nesúhlasíme,“ opísal Gajdoš dôvody protestov v Bruseli. Ďalším dôvodom sú prebiehajúce rokovanie Európskej komisie s tretími krajinami a dovoz agrotovarov a potravín napríklad z krajín Mercosuru, ktoré vyprodukujú potraviny za úplne nižších štandardov ako Európania, v dôsledku čoho farmári z EÚ nie sú schopní konkurovať.
Tretím dôvodom štrajku sú vraj nadmerné regulácie EÚ, ktoré vznikajú „od stola“ v Bruseli a nie na farmách, kde by mali, aby ich poľnohospodári dokázali zvládnuť v praxi.
Slovenská delegácia neprišla protestovať s traktormi, priznal Gajdoš, bolo by to dosť komplikované, ako však upozornil, okrem belgických a francúzskych strojov do Bruselu dorazil na traktore aj jeden poľnohospodár zo Švédska, ktorý za 36 hodín prešiel 1400 kilometrov.
Gajdoš v rámci delegácie európskych farmárov mal poobede naplánované stretnutie s eurokomisármi pre poľnohospodárstvo, rozpočet, obchod a klímu. Na otázku TASR, ako vníma tohtotýždňovú dohodu inštitúcií EÚ o ochranných opatreniach v rámci dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom, ktorá má chrániť záujmy európskych farmárov, odpovedal, že poľnohospodári to nevnímajú pozitívne. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v stredu (17. 12.) túto dohodu označil za dobrú správu pre poľnohospodárov.
„My to nevidíme tak pozitívne, ani zďaleka. Požadujeme, aby poľnohospodárstvo bolo vyňaté z tejto dohody. Takéto opíjanie rožkom na nás neplatí,“ odkázal.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen v novembri navštívil Slovensko, kde sa stretol aj so zástupcami agrosektoru a mal možnosť vysvetliť princípy budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a tvorbu budúceho dlhodobého rozpočtu, ktorý favorizuje menších a mladých farmárov.
„My nemáme problém s podporou malých farmárov. Máme problém s tým, že sa všeobecne krátia finančné prostriedky, po započítaní inflácie, o polovičku. A tie požiadavky kladené na nás sú vyššie. Zatiaľ sa to nepohlo nikam a my už tieto slová od komisára Hansena a Európskej komisie počúvame vyše roka. Zatiaľ k žiadnej zmene neprišlo. Preto sme boli donútení vyjsť do ulíc a ukázať, že to myslíme vážne a skutočne potrebujeme zmenu,“ ukončil Gajdoš.
Danko: Autá so spaľovacími motormi budú musieť byť po roku 2035 upravené
Autá so spaľovacím motorom sa po roku 2035 prestanú vyrábať, budú musieť byť špeciálne upravené tie verzie, ktoré pôjdu do predaja.
Remišová kritizuje hospodárenie u Migaľa, MIRRI jej vyjadrenia odmieta
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová upozornila na hospodárenie v novovzniknutej štátnej firme MIRRI Developments, ktorú nedávno založil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ.
Spoločnosť O2 Slovakia uzavrela dohodu o prevzatí UPC Broadband Slovakia
Spoločnosť O2 Slovakia, ktorá patrí do skupiny e& PPF Telecom Group, zrealizovala v týchto dňoch dohodu o kúpe 100-percentného podielu v spoločnosti UPC Broadband Slovakia.
Z trhu sťahujú múku, našli v nej kúsky skla
Zákazníci by túto múku nemali používať.