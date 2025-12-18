  • Články
Šéfka austrálskej diplomacie telefonovala s Blanárom: O čo išlo?

  • DNES - 16:04
  • Bratislava/Sydney
Juraj Blanár vyjadril kolegyni opätovne solidaritu.

Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová vo štvrtok v telefonickom rozhovore s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jurajom Blanárom poďakovala Slovensku za prejavenie solidarity po minulotýždňovom útoku v Sydney. Šéfa slovenskej diplomacie zároveň informovala o ďalšom postupe a aktívnej iniciatíve vyšetriť tragédiu a prijať opatrenia, aby sa podobné udalosti neopakovali. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Mojej ministerskej kolegyni som opätovne vyjadril solidaritu a úprimnú sústrasť. Táto tragédia sa nás dotkla o to viac, keďže jednou z obetí bola aj Slovenka zo židovskej komunity s dvojitým – slovenským a austrálskym – občianstvom,“ uviedol Blanár a ocenil rýchly zásah priamo na mieste spolu s následným prijatím dôležitých bezpečnostných opatrení.

Slovensko odsudzuje všetky antisemitské prejavy. Sme pripravení poskytnúť Austrálii pomoc na akejkoľvek úrovni v boji proti takýmto neakceptovateľným útokom založeným na náboženskej nenávisti,“ zdôraznil minister.

Rezortní partneri sa zhodli, že v súčasnosti svet čelí obrovskej erózii medzinárodného práva. „Je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa napätie znížilo, aby sa čím skôr vyriešili a zastavili aktuálne prebiehajúce konflikty po celom svete a aby sa spoločenstvo vrátilo k dodržiavaniu medzinárodného práva,“ vyhlásil Blanár.

Wongová ocenila prístup Slovenska a vyzdvihla posilnenie diplomatickej prítomnosti SR v Austrálii znovuotvorením Zastupiteľského úradu SR v Canberre.

S pani ministerkou sme hovorili aj o novej strategickej koncepcii nášho angažovania sa v Indopacifiku,“ priblížil minister s tým, že ide o kľúčový dokument, ktorý minulý týždeň osobne predstavil priamo veľvyslancom z tohto regiónu. „Naším zámerom je rozšíriť spoluprácu s krajinami Indopacifiku, a to nielen na politickej a multilaterálnej, ale tiež na bilaterálnej úrovni,“ doplnil Blanár.

Zdroj: Info.sk, TASR
