Šéfka austrálskej diplomacie telefonovala s Blanárom: O čo išlo?
- DNES - 16:04
- Bratislava/Sydney
Juraj Blanár vyjadril kolegyni opätovne solidaritu.
Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová vo štvrtok v telefonickom rozhovore s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jurajom Blanárom poďakovala Slovensku za prejavenie solidarity po minulotýždňovom útoku v Sydney. Šéfa slovenskej diplomacie zároveň informovala o ďalšom postupe a aktívnej iniciatíve vyšetriť tragédiu a prijať opatrenia, aby sa podobné udalosti neopakovali. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Mojej ministerskej kolegyni som opätovne vyjadril solidaritu a úprimnú sústrasť. Táto tragédia sa nás dotkla o to viac, keďže jednou z obetí bola aj Slovenka zo židovskej komunity s dvojitým – slovenským a austrálskym – občianstvom,“ uviedol Blanár a ocenil rýchly zásah priamo na mieste spolu s následným prijatím dôležitých bezpečnostných opatrení.
„Slovensko odsudzuje všetky antisemitské prejavy. Sme pripravení poskytnúť Austrálii pomoc na akejkoľvek úrovni v boji proti takýmto neakceptovateľným útokom založeným na náboženskej nenávisti,“ zdôraznil minister.
Rezortní partneri sa zhodli, že v súčasnosti svet čelí obrovskej erózii medzinárodného práva. „Je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa napätie znížilo, aby sa čím skôr vyriešili a zastavili aktuálne prebiehajúce konflikty po celom svete a aby sa spoločenstvo vrátilo k dodržiavaniu medzinárodného práva,“ vyhlásil Blanár.
Wongová ocenila prístup Slovenska a vyzdvihla posilnenie diplomatickej prítomnosti SR v Austrálii znovuotvorením Zastupiteľského úradu SR v Canberre.
„S pani ministerkou sme hovorili aj o novej strategickej koncepcii nášho angažovania sa v Indopacifiku,“ priblížil minister s tým, že ide o kľúčový dokument, ktorý minulý týždeň osobne predstavil priamo veľvyslancom z tohto regiónu. „Naším zámerom je rozšíriť spoluprácu s krajinami Indopacifiku, a to nielen na politickej a multilaterálnej, ale tiež na bilaterálnej úrovni,“ doplnil Blanár.
Nemecko zvažuje sprístupnenie ruských aktív pre reparačnú pôžičku Ukrajine
Nemecký kancelár Friedrich Merz má v úmysle vyhovieť požiadavkám Belgicka a sprístupniť aktíva ruskej centrálnej banky držané v Nemecku na podporu Ukrajiny.
Magyar: Fidesz aj v Bruseli zradil Maďarov žijúcich na Slovensku
Podľa slov Magyara zákon v SR presadil Orbánov „kamarát“ premiér Robert Fico.
Štátny tajomník Kaliňák: Bezpečné pohraničie potrebuje spoločné riešenia
Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák vystúpil na úvodnej konferencii poľsko-slovenského cezhraničného projektu Bezpečné pohraničie.
Tusk: Kapitulácia Ukrajiny by ohrozila poľskú nezávislosť
Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok na samite v Bruseli varoval, že poľská nezávislosť by bola ohrozená, ak by v dôsledku chýb alebo nerozhodnosti Európy musela Ukrajina kapitulovať.