  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

Remišová kritizuje hospodárenie u Migaľa, MIRRI jej vyjadrenia odmieta

  • DNES - 15:51
  • Bratislava
Remišová kritizuje hospodárenie u Migaľa, MIRRI jej vyjadrenia odmieta

Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) upozornila na hospodárenie v novovzniknutej štátnej firme MIRRI Developments, ktorú nedávno založil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).

Podľa poslankyne za necelé dva mesiace už stihli za túto „firmu“ uzavrieť zmluvu na poradenstvo pri verejnom obstarávaní za takmer 50.000 eur, zmluvu na ďalšie konzultačné a poradenské služby za ďalších 50.000 eur, pričom externá firma má okrem iného pre Migaľa zabezpečovať aj „office management - vedenie kancelárie klienta vrátane organizačného, administratívneho a personálneho zabezpečenia chodu kancelárie“.

Upozornila, že zároveň u Migaľa stihli uzavrieť pre túto firmu zmluvu o nájme priestorov za takmer 90.000 eur, zmluvu na právne služby za takmer 50.000 eur, zmluvu o zabezpečení činností v oblasti bezpečnosti práce za 6000 eur a zmluvu o zabezpečení účtovných služieb za ďalších 50.000 eur.

Dokopy tak za necelé dva mesiace na zbytočnú firmu vyhodili takmer 300.000 eur, nepočítajúc ešte odmeny, ktoré si Migaľovi úradníci zoberú popri robote na ministerstve. Je to absolútna drzosť, zvlášť v čase konsolidácie, obzvlášť za služby, ktoré riadne pokrývajú zamestnanci na ministerstve,“ podčiarkla.

Za pozornosť podľa nej stojí aj skutočnosť, že samotné ministerstvo uzatváralo nedávno aj ďalšie zmluvy na externé právne služby za takmer 400.000 eur, pričom výsledky Migaľovho rezortu v oblasti čerpania eurofondov či IT sú podľa nej mizerné.

Poslankyňa kritizuje aj fakt, že minister Migaľ sa rozhodol pretlačiť zle pripravené a dlhodobo kritizované IT projekty v utajenom režime, čo je v rozpore so zásadami transparentnosti a hospodárnosti. „Podávam na ministra Migaľa interpeláciu a budem žiadať celú dokumentáciu k utajeným tendrom,“ dodala Remišová.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v reakcii na Remišovú uviedlo, že považuje jej vyjadrenia za účelové odvádzanie pozornosti od vlastných zlyhaní počas jej pôsobenia vo funkcii ministerky. Dôsledky jej rozhodnutí a chaotického riadenia rezortu sú na MIRRI citeľné dodnes - v oblasti IT projektov, eurofondov aj zmluvných vzťahov. Súčasné vedenie rezortu už podalo dve podania na Európsku prokuratúru, ktoré sa týkajú obdobia jej ministrovania.

Na rozdiel od minulosti dnes MIRRI podľa vlastných slov koná - zastavilo nevýhodné procesy a prehodnotilo zmluvy vrátane nájomnej zmluvy, kde sa podarilo dosiahnuť úsporu 1,9 milióna eur a výrazné zníženie nájomného.

Všetky kroky rezortu aj spoločnosti MIRRI Developments sú podľa odboru komunikácie MIRRI zákonné, transparentné a zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. „To, že pani Remišová nerozumie tomu, ako funguje rámcová zmluva, operatívny lízing či aký je rozdiel medzi utajenou a limitovanou informáciou, nikoho neprekvapilo. Útoky exministerky tak pôsobia skôr ako snaha prekryť vlastnú zodpovednosť než ako vecná kritika,“ dodal odbor komunikácie MIRRI.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Danko: Autá so spaľovacími motormi budú musieť byť po roku 2035 upravené

Danko: Autá so spaľovacími motormi budú musieť byť po roku 2035 upravené

DNES - 16:41Ekonomické

Autá so spaľovacím motorom sa po roku 2035 prestanú vyrábať, budú musieť byť špeciálne upravené tie verzie, ktoré pôjdu do predaja.

Gajdoš: Európski farmári protestujú v Bruseli, lebo nevidia žiadne zmeny

Gajdoš: Európski farmári protestujú v Bruseli, lebo nevidia žiadne zmeny

DNES - 16:39Ekonomické

Poľnohospodári masovo zavítali do Bruselu, aby ukázali, že skutočne je potrebná zmena na európskej úrovni, tvrdí Andrej Gajdoš.

Spoločnosť O2 Slovakia uzavrela dohodu o prevzatí UPC Broadband Slovakia

Spoločnosť O2 Slovakia uzavrela dohodu o prevzatí UPC Broadband Slovakia

DNES - 9:28Ekonomické

Spoločnosť O2 Slovakia, ktorá patrí do skupiny e& PPF Telecom Group, zrealizovala v týchto dňoch dohodu o kúpe 100-percentného podielu v spoločnosti UPC Broadband Slovakia.

Z trhu sťahujú múku, našli v nej kúsky skla

Z trhu sťahujú múku, našli v nej kúsky skla

VČERA - 21:21Ekonomické

Zákazníci by túto múku nemali používať.

Vosveteit.sk
WhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňochWhatsApp práve dostal kvantum nových funkcií. Takto sa ti aplikácia zmení v najbližších dňoch a týždňoch
Budúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotovBudúcnosť ako z Terminátora je bližšie, než si myslíš. Do roku 2027 chce táto firma poslať na bojiská 50-tisíc humanoidných robotov
Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“Rusko si berie na mušku ďalší západný cieľ: Moskva tvrdí, že tento gigant narúša „národnú bezpečnosť“
AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetuAKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úsporyŽena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správamPOZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciuGoogle Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
Ako vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové záberyAko vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové zábery
POZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromnéPOZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP