Remišová kritizuje hospodárenie u Migaľa, MIRRI jej vyjadrenia odmieta
- DNES - 15:51
- Bratislava
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) upozornila na hospodárenie v novovzniknutej štátnej firme MIRRI Developments, ktorú nedávno založil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
Podľa poslankyne za necelé dva mesiace už stihli za túto „firmu“ uzavrieť zmluvu na poradenstvo pri verejnom obstarávaní za takmer 50.000 eur, zmluvu na ďalšie konzultačné a poradenské služby za ďalších 50.000 eur, pričom externá firma má okrem iného pre Migaľa zabezpečovať aj „office management - vedenie kancelárie klienta vrátane organizačného, administratívneho a personálneho zabezpečenia chodu kancelárie“.
Upozornila, že zároveň u Migaľa stihli uzavrieť pre túto firmu zmluvu o nájme priestorov za takmer 90.000 eur, zmluvu na právne služby za takmer 50.000 eur, zmluvu o zabezpečení činností v oblasti bezpečnosti práce za 6000 eur a zmluvu o zabezpečení účtovných služieb za ďalších 50.000 eur.
„Dokopy tak za necelé dva mesiace na zbytočnú firmu vyhodili takmer 300.000 eur, nepočítajúc ešte odmeny, ktoré si Migaľovi úradníci zoberú popri robote na ministerstve. Je to absolútna drzosť, zvlášť v čase konsolidácie, obzvlášť za služby, ktoré riadne pokrývajú zamestnanci na ministerstve,“ podčiarkla.
Za pozornosť podľa nej stojí aj skutočnosť, že samotné ministerstvo uzatváralo nedávno aj ďalšie zmluvy na externé právne služby za takmer 400.000 eur, pričom výsledky Migaľovho rezortu v oblasti čerpania eurofondov či IT sú podľa nej mizerné.
Poslankyňa kritizuje aj fakt, že minister Migaľ sa rozhodol pretlačiť zle pripravené a dlhodobo kritizované IT projekty v utajenom režime, čo je v rozpore so zásadami transparentnosti a hospodárnosti. „Podávam na ministra Migaľa interpeláciu a budem žiadať celú dokumentáciu k utajeným tendrom,“ dodala Remišová.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v reakcii na Remišovú uviedlo, že považuje jej vyjadrenia za účelové odvádzanie pozornosti od vlastných zlyhaní počas jej pôsobenia vo funkcii ministerky. Dôsledky jej rozhodnutí a chaotického riadenia rezortu sú na MIRRI citeľné dodnes - v oblasti IT projektov, eurofondov aj zmluvných vzťahov. Súčasné vedenie rezortu už podalo dve podania na Európsku prokuratúru, ktoré sa týkajú obdobia jej ministrovania.
Na rozdiel od minulosti dnes MIRRI podľa vlastných slov koná - zastavilo nevýhodné procesy a prehodnotilo zmluvy vrátane nájomnej zmluvy, kde sa podarilo dosiahnuť úsporu 1,9 milióna eur a výrazné zníženie nájomného.
Všetky kroky rezortu aj spoločnosti MIRRI Developments sú podľa odboru komunikácie MIRRI zákonné, transparentné a zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. „To, že pani Remišová nerozumie tomu, ako funguje rámcová zmluva, operatívny lízing či aký je rozdiel medzi utajenou a limitovanou informáciou, nikoho neprekvapilo. Útoky exministerky tak pôsobia skôr ako snaha prekryť vlastnú zodpovednosť než ako vecná kritika,“ dodal odbor komunikácie MIRRI.
