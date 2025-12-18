  • Články
Bratislava

Štátny tajomník Kaliňák: Bezpečné pohraničie potrebuje spoločné riešenia

  • Bratislava/Varšava
Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák vo štvrtok vystúpil na úvodnej konferencii poľsko-slovenského cezhraničného projektu Bezpečné pohraničie.

S partnermi diskutoval aj o spôsoboch, ako lepšie pripraviť obce a regióny na mimoriadne udalosti a posilniť ich odolnosť voči dôsledkom zmeny klímy. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra SR.

Bezpečnosť obyvateľov v pohraničí nemôžeme vnímať oddelene. Prírodné hrozby ani krízové situácie sa neriadia administratívnymi hranicami. Práve preto musíme budovať funkčné partnerstvá, spoločné postupy a vzájomnú dôveru s našimi susedmi,“ uviedol Kaliňák.

Štvrtková konferencia k projektu Bezpečné pohraničie potvrdila význam aktívnej úlohy samospráv pri predchádzaní krízovým situáciám a pri ochrane obyvateľov v územiach, ktoré sú z hľadiska prírodných aj technologických rizík obzvlášť zraniteľné. Cezhraničné projekty vytvárajú praktický rámec pre spoluprácu obcí, výmenu skúseností a zavádzanie riešení, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť a kvalitu života v regiónoch.

Na konferencii sa stretli odborníci z Poľska a Slovenska, zástupcovia samospráv, environmentálnych organizácií či záchranných zložiek. Diskusia sa sústredila najmä na spoločné výzvy pohraničných regiónov v súvislosti so zmenou klímy, extrémnymi prejavmi počasia a potrebou koordinovaného postupu pri riešení krízových situácií.

Projekt sa realizuje v spolupráci obcí patriacich do Združenia obcí povodia rieky Wisłoka a Prešovského samosprávneho kraja, kde sa dlhodobo poukazuje na potrebu systematickejšej prípravy na mimoriadne udalosti. Reaguje najmä na nedostatok ucelených mechanizmov krízového riadenia, potrebu zlepšenia včasného varovania obyvateľstva a na nevyhovujúci technický stav vybavenia záchranných zložiek.

Odlišný jazyk, ale spoločná reč a rovnaká túžba po bezpečí. Investície do prevencie a moderného vybavenia sú investíciami do bezpečia obyvateľov a zároveň základom funkčného krízového manažmentu. Práve takéto projekty sú príkladom toho, že cezhraničná spolupráca má zmysel a prináša viditeľné výsledky pre regióny, ľudí a v tomto prípade aj ich bezpečnosť,“ uzavrel Kaliňák.

Zdroj: Info.sk, TASR
