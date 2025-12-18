NDS: Diaľničný úsek s tunelom Višňové prinesie zlepšenie premávky a ušetrí čas
Nový úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline, ktorý plánujú diaľničiari otvoriť v pondelok 22. decembra, má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Otvorenie úseku má najviac pomôcť motoristom smerujúcim zo západu na východ, kde spolu so susedným úsekom od Hričovského Podhradia ušetrí motoristom desiatky minút. „Z regionálneho hľadiska úsek pomôže najmä Žiline a okolitým obciam. Vďaka sprejazdneniu tunela sa vytvorí dopravná alternatíva voči Strečnu,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Motoristi smerujúci zo Žiliny do Vrútok sa budú môcť vďaka novému úseku vyhnúť ceste pri Strečne. Podľa porovnávania NDS majú obe trasy približne 25 kilometrov, no diaľničná alternatíva cez tunel Višňové bude rýchlejšia.
Otvoreniu tunela Višňové predchádzali funkčné skúšky technických zariadení a požiarnotechnických zariadení v tuneli a v objektoch súvisiacich s tunelom. Taktiež kontrolovali vhodnosť zabudovaných stavebných výrobkov a súladnosť zabudovania s pokynmi výrobcu a požiadavkami v predpisoch ochrany pred požiarmi.
„Z kritérií na protipožiarnu bezpečnosť ustanovených v predpisoch na protipožiarnu bezpečnosť nebolo žiadne opomenuté a ani nebolo zmiernené. Pri kontrole protipožiarnej bezpečnosti všetci príslušníci vykonávajúci túto činnosť mali na zreteli skutočnosť, že ide o jeden z najdlhších tunelov v strednej Európe,“ podotklo Prezídium Hasičského a záchranného zboru.
Taxikárka narazila s autom do stromu, zistili u nej drogy
Vodička taxislužby narazila v utorok v Prievidzi s autom do stromu, počas následného odberu biologického materiálu zistili v jej tele prítomnosť drog.
Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane Juraj Payer
Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Payer.
PS: Premiér vedome klame a zavádza o hlavnej téme samitu Európskej rady
Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa opozičného PS vedome zavádza a šíri klamstvá v súvislosti s hlavnou témou samitu Európskej rady, ktorý sa koná vo štvrtok a piatok (19. 12.) v Bruseli.
Michelko: Legislatívu o neziskovkách chceme upraviť,aby sme vyhoveli výhradám ÚS
Koaličná SNS si naštuduje zdôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu SR o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.