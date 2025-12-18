NDS: Diaľničný úsek s tunelom Višňové prinesie zlepšenie premávky a ušetrí čas

  • Články
Bratislava

Nový úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline, ktorý plánujú diaľničiari otvoriť v pondelok 22. decembra, má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Otvorenie úseku má najviac pomôcť motoristom smerujúcim zo západu na východ, kde spolu so susedným úsekom od Hričovského Podhradia ušetrí motoristom desiatky minút. „Z regionálneho hľadiska úsek pomôže najmä Žiline a okolitým obciam. Vďaka sprejazdneniu tunela sa vytvorí dopravná alternatíva voči Strečnu,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.

Motoristi smerujúci zo Žiliny do Vrútok sa budú môcť vďaka novému úseku vyhnúť ceste pri Strečne. Podľa porovnávania NDS majú obe trasy približne 25 kilometrov, no diaľničná alternatíva cez tunel Višňové bude rýchlejšia.

Otvoreniu tunela Višňové predchádzali funkčné skúšky technických zariadení a požiarnotechnických zariadení v tuneli a v objektoch súvisiacich s tunelom. Taktiež kontrolovali vhodnosť zabudovaných stavebných výrobkov a súladnosť zabudovania s pokynmi výrobcu a požiadavkami v predpisoch ochrany pred požiarmi.

Z kritérií na protipožiarnu bezpečnosť ustanovených v predpisoch na protipožiarnu bezpečnosť nebolo žiadne opomenuté a ani nebolo zmiernené. Pri kontrole protipožiarnej bezpečnosti všetci príslušníci vykonávajúci túto činnosť mali na zreteli skutočnosť, že ide o jeden z najdlhších tunelov v strednej Európe,“ podotklo Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

Zdroj: Info.sk, TASR
