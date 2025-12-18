  • Články
Taxikárka narazila s autom do stromu, zistili u nej drogy

  • Prievidza
Vodička taxislužby narazila v utorok (16. 12.) v Prievidzi s autom do stromu, počas následného odberu biologického materiálu zistili v jej tele prítomnosť drog.

Okolnosti nehody, pri ktorej sa zranila cestujúca vo vozidle, policajti objasňujú. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

Podľa doposiaľ zistených skutočností 30-ročná vodička vozidla Škoda, ktorá v tom čase vykonávala prepravu osôb, z doposiaľ nezistenej príčiny vyšla mimo vozovky a prednou časťou vozidla narazila do stromu,“ opísali policajti.

V aute sa viezla aj cestujúca

Vo vozidle sa podľa nich nachádzala aj 18-ročná cestujúca, ktorá utrpela zranenia a odovzdali ju do zdravotnej starostlivosti. K zraneniu vodičky pri nehode nedošlo.

Dychová skúška na alkohol bola u vodičky negatívna. Orientačný test na prítomnosť inej návykovej látky bol u ženy však pozitívny a následný odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení potvrdil prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu,“ priblížila polícia s tým, že presné príčiny a okolnosti tejto nehody sú v štádiu objasňovania.

Ak vodič prepravuje osoby, preberá za ne zodpovednosť, preto sadnúť si za volant pod vplyvom návykovej látky je vedomé hazardovanie so svojím aj s ich bezpečím,“ zdôraznili policajti.

Zdroj: Info.sk, TASR
