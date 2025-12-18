  • Články
Bratislava

Metsolová kritizuje prijatie časovo neobmedzeného zmrazenia ruských aktív bez EP

Metsolová na tlačovej konferencii po stretnutí s lídrami EÚ pripomenula rámcovú dohodu medzi inštitúciami podpísanú v roku 2024.

Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová vo štvrtok v Bruseli kritizovala rozhodnutie Európskej komisie (EK) využiť článok 122 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri schvaľovaní časovo neobmedzeného zmrazenia ruských aktív. Predošlý piatok umožnilo toto ustanovenie členským štátom prijať rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou a bez súhlasu EP, informuje osobitný spravodajca TASR.

Tento krok otvára cestu k poskytnutiu reparačnej pôžičky pre Ukrajinu v hodnote 210 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív v Únii, no zároveň obchádza EP. Metsolová na tlačovej konferencii po stretnutí s lídrami EÚ pripomenula rámcovú dohodu medzi inštitúciami podpísanú v roku 2024, v ktorej sa EK zaviazala obmedziť používanie tohto núdzového ustanovenia.

Predsedníčka EP tiež poukázala na nedávne rozhodnutie europarlamentu napadnúť úverový obranný program SAFE vo výške 150 miliárd eur – nie kvôli obsahu, ale kvôli jeho právnemu základu. Pri jeho prijímaní sa taktiež použil článok 122.

V súvislosti s využitím ruských aktív na financovanie reparačnej pôžičky pre Ukrajinu Metsolová poznamenala, že táto iniciatíva by mohla byť v EP schválená už v januári, ak lídri EÚ dosiahnu dohodu počas aktuálneho summitu. „Hlasovanie sa môže uskutočniť počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia, ak sa lídri dohodnú,“ zdôraznila.

Zabezpečenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 a 2027 je hlavnou témou decembrového summitu lídrov EÚ. Napriek pokračujúcim rokovaniam sa členským krajinám zatiaľ nepodarilo nájsť zhodu na konkrétnom spôsobe financovania.

Najintenzívnejšie diskusie sa vedú o návrhu reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív, ktorý podporujú EK aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Belgicko však tento plán odmieta najmä pre obavy z možných odvetných krokov Ruska, keďže na jeho území sa nachádza väčšina aktív. Kriticky sa k návrhu stavajú aj ďalšie štáty vrátane Slovenska a Maďarska. EK na začiatku mesiaca predstavila aj alternatívne riešenie v podobe pôžičky podporenej rozpočtom EÚ. Táto možnosť by si však vyžadovala jednomyseľnosť.

Prezidenti a premiéri 27 členských štátov vo štvrtok v Bruseli už absolvovali aj diskusiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rokovanie o financovaní potrieb Ukrajiny bolo presunuté na neskôr, pričom súčasné rokovania sa sústreďujú na rozširovanie bloku.

Zdroj: Info.sk, TASR
