Zůna telefonoval s Kaliňákom, Česko bude aj v roku 2026 chrániť vzdušný priestor SR

Zůna telefonoval s Kaliňákom, Česko bude aj v roku 2026 chrániť vzdušný priestor SR

Česko sa na ochrane slovenského vzdušného priestoru bude podieľať aj v roku 2026.

Vo štvrtok o tom na sociálnej sieti X informovalo české ministerstvo obrany s tým, že k podpisu deklarácie došlo počas telefonátu nového českého ministra obrany Jaromíra Zůnu s ministrom obrany SR Robertom Kaliňákom, píše spravodajkyňa TASR.

Počas hovoru diskutovali ako o doterajšej spolupráci oboch krajín v obrane a obranno-priemyselnej spolupráci, tak aj o možnosti rozvoja v týchto oblastiach. V rámci rokovania došlo tiež k podpisu deklarácie o ochrane vzdušného priestoru Slovenska. Česká republika sa na jej základe bude podieľať na vzdušnej ochrane Slovenska aj v roku 2026,“ uviedol český rezort obrany.

Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Vzdušný priestor SR v súčasnosti chránia Poliaci, Maďari a Česi. Podľa hovorcu Ozbrojených síl SR Štefana Zemanoviča by Slovensko mohlo ochranu prevziať v polovici roka 2026. V súčasnosti čaká na doručenie všetkých 14 objednaných stíhacích lietadiel F-16, zatiaľ ich výrobca dodal sedem. Ďalšie tri mali doraziť tento štvrtok, pre zlé počasie sa však ich prílet oneskorí. SR si stíhačky F-16 objednala koncom roka 2018. Ich dodanie sa pre pandémiu oneskorilo.

Zdroj: Info.sk, TASR
