  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane Juraj Payer

  • DNES - 13:39
  • Bratislava
Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane Juraj Payer

Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) sa stane dekan Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Juraj Payer.

Delegáti SLS ho zvolili na volebnom zjazde. Vo funkcii bude dekan pôsobiť od 1. januára. UK o tom informovala na webe.

Dlhé roky aktívne pôsobím v Slovenskej lekárskej spoločnosti a ako člen prezídia i prezident viacerých odborných spolkov som mal možnosť detailne spoznať jej fungovanie. Posledné dve volebné obdobia som v organizácii pôsobil ako prvý viceprezident, takže ju poznám veľmi dôverne. O to intenzívnejšie si uvedomujem zodpovednosť, ktorú so sebou táto funkcia prináša,“ uviedol Payer.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Premiér vedome klame a zavádza o hlavnej téme samitu Európskej rady

PS: Premiér vedome klame a zavádza o hlavnej téme samitu Európskej rady

DNES - 13:07Domáce

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa opozičného PS vedome zavádza a šíri klamstvá v súvislosti s hlavnou témou samitu Európskej rady, ktorý sa koná vo štvrtok a piatok (19. 12.) v Bruseli.

Michelko: Legislatívu o neziskovkách chceme upraviť,aby sme vyhoveli výhradám ÚS

Michelko: Legislatívu o neziskovkách chceme upraviť,aby sme vyhoveli výhradám ÚS

DNES - 12:39Domáce

Koaličná SNS si naštuduje zdôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu SR o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie

Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie

DNES - 12:05Domáce

Avizovaný prílet troch nových stíhačiek F-16 pre Ozbrojené sily SR na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách sa vo štvrtok neuskutoční.

Tragédia pred nemocnicou: Dodávka pri cúvaní usmrtila chodca

Tragédia pred nemocnicou: Dodávka pri cúvaní usmrtila chodca

DNES - 11:12Domáce

K tragickej dopravnej nehode došlo v stredu (17. 12.) popoludní pred vchodom do nemocnice v Brezne.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetuAKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úsporyŽena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správamPOZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciuGoogle Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
Ako vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové záberyAko vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové zábery
POZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromnéPOZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromné
Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronómPrvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácieV Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérieTieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP