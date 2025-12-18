  • Články
Štvrtok, 18.12.2025Meniny má Sláva
Bratislava

ČR: Turek dostal termín u prezidenta, na Pražskom hrade ho prijme v pondelok

  • DNES - 12:39
  • Praha
Český prezident Petr Pavel prijme v pondelok dopoludnia na Pražskom hrade poslanca Filipa Turka, ktorý je stále kandidátom strany Motoristi sebe na ministra životného prostredia.

Termín schôdzky vo štvrtok oznámila Kancelária prezidenta republiky (KPR). Rezort dočasne vedie predseda Motoristov Petr Macinka, podľa ktorého strana náhradu za Turka nehľadá. Pavel však opakovane zdôraznil, že Turek by členom vlády byť nemal, no chce mu dať priestor na vysvetlenie svojich káuz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Turek o schôdzku požiadal v stredu dopoludnia. Pavlova kancelária na to reagovala, že vzhľadom na program prezidenta hľadá vhodný termín. Turek sa nemohol zúčastniť na naplánovanom stretnutí minulý týždeň, lebo bol pre problémy s vysunutou platničkou hospitalizovaný v nemocnici. Motoristi sa preto rozhodli, že nechcú brzdiť vymenovanie novej vlády a na rezort životného prostredia navrhli Macinku, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí.

Pavel sa k Turkovi v minulosti opakovane vyjadroval kriticky. Prekáža mu, ako poslanec pristupuje k faktom, právu a pravidlám a nevie si predstaviť, čo by tento jeho názor mohlo zmeniť. V minulých týždňoch vyhlásil, že pravdepodobnosť, že by sa Turek stal ministrom, je malá. Naposledy situáciu komentoval v pondelok počas svojho živého vysielania na sociálnych sieťach.

Mal by sa správať ako chlap, nevymýšľať si ako malý chlapec a keď urobí chybu, jednoducho sa k tomu postaviť... Ak by mal byť ministrom niekto, kto po väčšinu svojho života dáva najavo, že pravidlá a zákony existujú pre tých slabších a že niektorí sú takí frajeri, že si môžu dovoliť pravidlá obchádzať a na zákony kašlať, potom to nie je dobrý príklad,“ vysvetlil prezident.

Turek na prezidentove slová reagoval slovami, že to pôsobí, akoby bol najhorším človekom na svete. Ako chlap sa vraj správa a nemyslí si, že by nedodržiaval pravidlá. „Ctím si predovšetkým písané pravidlá, čiže pravidlá zákonné, nie pravidlá niektorých novinárov,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
