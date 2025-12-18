  • Články
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Bratislava

Michelko: Legislatívu o neziskovkách chceme upraviť,aby sme vyhoveli výhradám ÚS

  • DNES - 12:39
  • Bratislava
Koaličná SNS si naštuduje zdôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Pre TASR to uviedol šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Legislatívu podľa jeho slov pravdepodobne upravia tak, aby bola ústavne konformná.

Naštudujeme si zdôvodnenie. Ten model je taký, že do 60 dní máme urobiť zmenu v zmysle, že tie časti zákona, ktoré sú protiústavné, máme zmeniť. Pokiaľ by sme tak neurobili, prestanú byť platné, takže, samozrejme, naštudujeme si to a pravdepodobne to upravíme tak, aby to bolo ústavne konformné,“ uviedol Michelko pre TASR. O postupe sa poradia v rámci koalície. „Pozrieme si, aké sú tam výhrady a naformulujeme zmenu toho zákona tak, aby sme vyhoveli výhradám, ktoré dal Ústavný súd,“ dodal poslanec za SNS.

ÚS v stredu (17. 12.) rozhodol o tom, že novela zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nie je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Novelu napadla na ÚS skupina opozičných poslancov parlamentu, ako aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Novela podľa ÚS odporuje článkom ústavy týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, ako aj politických práv. Ústavný súd zároveň rozhodol, že v rozpore s ústavou je aj ustanovenie zákona o nadáciách týkajúce sa sprístupňovania informácií. Legislatíva je zároveň podľa ÚS vnútorne rozporuplná, a preto nevhodná. ÚS skonštatoval, že zverejňovanie údajov o prispievateľoch a výške ich príspevkov neprimerane zasahuje do ich práva na súkromie.

Novela zákona o neziskových organizáciách mala účinnosť od júna tohto roka. Pre organizácie napríklad zavádzala povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Zdroj: Info.sk, TASR
