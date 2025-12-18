  • Články
Podľa poľskej štúdie môžu byť čínske elektromobily využité na špionáž a sabotáže

  • DNES - 11:24
  • Varšava
Čínske inteligentné automobily predstavujú rastúce bezpečnostné riziko pre Poľsko a Európu. Vyplýva to z najnovšej štúdie poľského štátneho Strediska východných štúdií (OSW).

Podľa expertov môžu byť tieto vozidlá využité na špionáž, sabotáž či dokonca teroristické útoky. Hrozbou môže byť aj čínska batéria v aute vyrobenom v Európe, informuje varšavský spravodajca TASR podľa štúdie OSW a agentúry PAP.

Analytik OSW Michal Bogusz upozornil, že inteligentné autá s integrovanými počítačovými systémami dokážu zhromažďovať informácie o okolí, polohe či sieťových zariadeniach v dosahu. „Ide o obrovskú platformu senzorov s dlhým dosahom. Takýto systém zhromažďuje nielen informácie o bezprostrednom okolí vozidla, ale aj o tom, kde sa pohybuje a s čím prichádza do kontaktu,“ uviedol. Podľa neho už niekoľko takýchto vozidiel v jednej oblasti vytvára sieť, ktorú možno riadiť z jedného centra, čo otvára priestor pre využitie zahraničnými spravodajskými službami.

Bogusz varoval, že v prípade zneužitia systémov by bolo možné zablokovať dopravnú infraštruktúru celého štátu, alebo využiť batérie elektrických vozidiel ako výbušné zariadenia. Poukázal aj na to, že čínske orgány si zachovávajú prístup k softvéru vozidiel v zahraničí. „Aj keď si niekto kúpi elektromobil vyrobený v Európe, ale má čínsku batériu, je veľmi pravdepodobné, že čínske úrady majú k tejto batérii vzdialený prístup,“ dodal.

Autorka správy Paulina Uznaňska dodala, že Čína má v oblasti inteligentných automobilov dominantné postavenie a prísne kontroluje, ako sa údaje zozbierané vozidlami spracúvajú. Peking zároveň zakazuje prenos informácií do zahraničia a podmieňuje vstup zahraničných značiek na svoj trh povinnou certifikáciou.

OSW varuje, že kým Čína systematicky posilňuje kybernetickú kontrolu nad týmito technológiami, Európska únia stále nemá žiadny jednotný rámec pravidiel. To podľa Bogusza znamená, že európske krajiny sú vystavené riziku, že čínske vozidlá budú pôsobiť ako zariadenia zhromaždujúce dáta s potenciálom ohroziť národnú bezpečnosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
